Amsterdamse politiecommissaris wordt strafrechtelijk vervolgd

Het Amsterdamse Openbaar Ministerie gaat de Amsterdamse politiecommissaris Ad Smit (64) strafrechtelijk vervolgen wegens het jarenlang op grote schaal fêteren van familieleden, vrienden en collega’s op kosten van de politie.

Uit een onderzoek van de rijksrecherche dat in november 2016 begon zijn vermoedens ontstaan dat commissaris Smit – die zo’n twintig jaar lang de hoogste politiebaas was in het district oost van Amsterdam – tussen 2009 en 2014 „structureel” dure etentjes en kaartjes voor voetbalwedstrijden in de Amsterdam Arena en Ziggo Dome uit het politiebudget betaalde. Smit, die lopende het onderzoek al in november vorig jaar op non-actief werd gezet, zal zich moeten verantwoorden voor het delict verduistering in dienstbetrekking.

Groot onderzoek

Op grond van de bevindingen uit het disciplinaire onderzoek naar commissaris Smit heeft de leiding van de nationale politie ook besloten dat er een groot oriënterend onderzoek komt naar alle politiemedewerkers die geprofiteerd hebben van Smit. Door het accepteren van giften hebben ze mogelijk interne regels overtreden. Eventueel wordt er tegen hen later ook een disciplinair onderzoek gestart. Uit het verhoren van zo’n zeventig politiemensen is gebleken dat mogelijk tientallen politiemensen nader moeten worden onderzocht op integriteitschendingen.

Volgens het Openbaar Ministerie en de Amsterdamse politie zullen „eventuele vervolgonderzoeken plaatsvinden zonder aanzien des persoons, rang en reputatie”. In het oriënterende onderzoek zal onder andere worden gekeken naar het handelen van een aantal zeer vooraanstaande functionarissen bij de politie. Tot de politiemensen die nader onder de loep worden genomen behoren onder meer de baas van de Amsterdamse politie Pieter-Jaap Aalbersberg, de hoogste vrouw binnen de nationale politie en voormalig lid van de Amsterdamse korpsleiding Liesbeth Huyzer en de man die zeven jaar lang de baas was van de Amsterdamse politie en nu op de loonlijst staat als ‘buitengewoon adviseur’ van de politie Bernard Welten. Ze hebben allemaal wel eens van Smit kaartjes ontvangen.

Om de onafhankelijkheid van het oriënterend onderzoek te garanderen wordt de afdeling Veiligheid, Integriteit en Klachten van het Politiedienstencentrum ingeschakeld. Het onderzoek zal beginnen zodra de politie de beschikking krijgt over de resultaten van het rijksrecherche-onderzoek naar Smit. Er is een speciaal onderzoeksteam samengesteld om met voortvarendheid aan de slag te kunnen. Door dit kaartjesschandaal dreigt de top van de nationale politie maandenlang in de beklaagdenbank te belanden. De bedoeling is dat uiterlijk november bekend zal worden tegen welke politieagenten nu ook nog een disciplinair onderzoek moet worden begonnen.

Marcel Haenen schreef al over de Centrale Ondernemingsraad van de politie: Kledingtips, reiskosten naar Curaçao, badeendjes en communicatie-advies. De ondernemingsraad van de politie declareerde er op los

‘Shit happens’

Commissaris Ad Smit heeft intern laten weten alle aantijgingen aan zijn adres te ontkennen. Volgens hem is er nooit iets geks gebeurd en wist iedereen binnen de Amsterdamse politie precies wat hij uitspookte als baas van de politie in de regio waar de Arena en Ziggo Dome onder vallen. Smit is pas één keer door de rijksrecherche gehoord. Latere verhoren zijn op zijn verzoek steeds uitgesteld omdat hij begin dit jaar werd getroffen door een licht herseninfarct.

Commissaris Aalbersberg zegt tegenover NRC het goed te vinden dat de verdenkingen van integriteitschendingen serieus onderzocht gaan worden. „Shit happens, het is niet anders. Dit is de kans een einde te maken aan mogelijk onjuiste praktijken en om duidelijk te maken langs welke meetlat we het handelen van politiemensen moeten beoordelen”.

Aalbersberg heeft ook de accountantsdienst gevraagd uit te zoeken hoe het kon dat jarenlang politiegeld werd misbruikt zonder dat dit werd ontdekt. Dat gebeurde uiteindelijk bij toeval.