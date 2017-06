43 doden bij aardverschuiving Bangladesh

Aardverschuivingen veroorzaakt door hevige regenval hebben in Bangladesh aan 43 mensen het leven gekost. Dat meldt persbureau Reuters. Reddingsploegen zijn nog steeds op zoek naar mogelijke overlevenden of slachtoffers en verwachten dat het dodental nog oploopt.

Woningen in het zuidoosten van het land raakten op dinsdag bedolven onder de modder. Het regende al sinds maandagochtend. Volgens persbureau AP waren er ook militairen onder de slachtoffers. De soldaten waren bezig om modder en brokstukken te verwijderen van een snelweg in het gebied.

Het district Rangamati, vlakbij de grens met Birma, zag de ergste schade. Daar overleden minstens veertien mensen.

Aardverschuivingen komen vaak voor

Bangladesh is bij uitstek aardverschuivingsgebied, vanwege de intense moessonregens die het kleine Aziatische land kent. In 2007 stierven er 130 mensen nadat de moesson in de zuidoostelijke stad Chittagong een enorme aardverschuiving veroorzaakte en ook in 2010 stierven er bijna vijftig mensen in het gebied na aanhoudende regenval.

Waar vonden de afgelopen jaren landverschuivingen plaats in Bangladesh?