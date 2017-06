30 dagen cel voor Russische oppositieleider

De Russische oppositieleider Aleksej Navalny draait dertig dagen de cel in omdat hij meerdere malen illegaal een publieke bijeenkomst zou hebben georganiseerd. Dat meldt persbureau Reuters dinsdag. Navalny werd maandag opgepakt net voor een door hem georganiseerd oppositieprotest.

Ondanks de arrestatie ging de protestmars gewoon door. In ruim honderd steden gingen duizenden Russen de straat op om te demonstreren tegen corruptie en president Vladimir Poetin. Ze riepen tijdens de mars onder andere “Rusland zonder Poetin!” en “Rusland zal vrij zijn!”. Meer dan duizend mensen werden opgepakt, de oproerpolitie zette pepperspray in.

"Stop lying and stealing." Tough to estimate crowd size, in the thousands, all congregated around the metal detectors. pic.twitter.com/QGRIilQshI — Andrew Roth (@ARothWP) 12 juni 2017

In Moskou werden ruim 800 mensen gearresteerd, in St. Petersburg werden 500 mensen opgepakt voor het houden van een illegale bijeenkomst, meldt Reuters. Navalny kreeg op het laatste moment toestemming voor het protest in Moskou, maar kreeg te horen dat er geen leuzen mochten worden geschreeuwd of spandoeken aanwezig mochten zijn.

De Verenigde Staten spraken zich op maandagavond uit tegen de vele arrestaties. De persvoorlichter van het Witte Huis Sean Spicer noemde de arrestaties “een smet op de democratische kernwaarden”.

Spot

Met enige spot ging Navalny enkele uren na zijn arrestatie de rechter tegemoet. Op Twitter verzuchtte hij naderhand dat hij een Depeche Mode-concert zou moeten missen:

Navalny werd in maart ook opgepakt voor het niet opvolgen van een politiebevel tijdens een groot antiregeringsprotest in Moskou. Toen werd hij na vijftien dagen weer op vrije voeten gesteld.

De Russische rechtbank verklaarde Navalny in 2013 schuldig aan fraude. Na een uitspraak van het Europese Hof voor de Mensenrechten moest de zaak opnieuw: in 2017 werd Navalny weer schuldig bevonden en kreeg hij een celstraf van 5 jaar voorwaardelijk opgelegd. Een Rus die veroordeeld is voor een misdaad mag geen presidentskandidaat zijn.