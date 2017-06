M5S verliest lokale verkiezingen Italië

De Vijfsterrenbeweging (M5S), de populistische partij van Beppe Grillo, heeft de eerste ronde van lokale verkiezingen in Italië zondagavond verloren. In zeven grote steden heeft de partij de tweede ronde niet bereikt. Dat blijkt uit de exit-polls volgens persbureau Reuters.

In grote steden als Parma, Verona, Palermo, L’Aquila, Taranto en ook de thuisstad van Grillo Genua eindigden kandidaten van de Vijfsterrenbeweging op de vierde op vijfde plek. Het lijkt in de tweede rond op 25 juni vooral te gaan tussen de centrum-rechtse en centrum-linkse coalities.

Het resultaat is van belang omdat het een indicatie kan zijn voor de parlementsverkiezingen in mei volgend jaar. In een deel van Italië, in zo’n duizend gemeenten en steden, gingen Italianen zondag naar de stembus.

Vorig jaar boekte de Vijfsterrenbeweging nog succes op lokaal niveau tijdens lokale verkiezingen in andere steden. In Rome en Turijn won de partij de verkiezingen en mocht de burgemeester leveren. Inmiddels worstelt de partij in Rome met incidenten en schandalen. De eurosceptische populistische partij zette zich af tegen de gevestigde orde en pleit bijvoorbeeld voor een referendum over de euro in Italië.