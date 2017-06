De Thuiskok: Dubbel Sicilië

Ik ontvang regelmatig soortgelijke kookboeken. De Scandinavische keuken, barbecueën voor gevorderden of een vorm van healthy lifestyle, er staan twee of meer exemplaren van in mijn boekenkast. Steeds vaker worden vergelijkbare kookboeken zelfs nagenoeg tegelijkertijd uitgebracht. Zo kwam er twee maanden voordat ik het pindakaasboek besprak een concurrerend boek uit. En nu kreeg ik in de tijdsspanne van vier weken twee boeken over de keuken op het Italiaanse eiland Sicilië. De makkelijkste optie is om een boek te kiezen en te bespreken. Maar daarbij onthoud ik u van het selectieproces. Dat gaan we deze week anders doen, en dus bespreek ik niet één, maar twee Siciliaanse boeken.

Het grappige is dat de auteurs elkaar goed kennen. Het ene boek - De smaak van Sicilië - is van Ursula Ferrigno, een Italiaanse kok en auteur van achttien kookboeken die u wellicht kent van BBC-kookprogramma’s. Het andere kookboek - simpelweg Sicilië getiteld - is het zevende boek van het Italiaans-Britse duo Giancarlo en Katie Caldesi, dat samen een restaurant en kookschool in Londen bestiert. Ferrigno geeft er ook les. De auteurs hebben blijkbaar niet overlegd. Sicilië heeft een uitgesproken karakteristieke keuken, en de recepten overlappen grotendeels. Wel wordt duidelijk waarom je de Siciliaanse keuken moet uitproberen. Door de combinatie van vruchtbare vulkanische grond en veel zon is het Italiaanse eiland beroemd om zijn groente en noten zoals wilde venkel, olijven, artisjokken en pistachenoten. Voeg daar ingrediënten als pasta, ricotta en dagverse vis aan toe en u snapt dat hier lekker gegeten wordt.

Het echtpaar Caldesi geeft veel informatie over de geschiedenis van het eiland. Daarna volgen tweehonderd pagina’s met recepten in een moderne opmaak met afwisselende kleuren, tekeningen en foto’s. De recepten in dit vrolijke boek wisselen nogal qua lengte en moeilijkheidsgraad, waardoor het even zoeken is naar iets van uw gading. De recepten in het dunnere boek van Ferrigno zijn eenvoudiger. Haar boek is de klassiekere van de twee, al mist er iets persoonlijks.

Voor een betrouwbare introductie in de Siciliaanse keuken koopt u het boek van Ferrigno. Bent u op zoek naar meer uitdaging en variatie, dan raad ik het exemplaar van de Caldesi’s aan. Bovenal vraag ik u simpelweg een Siciliaans kookboek te kopen, want u mist anders echt wat.

Ursula Ferrigno De smaak van Sicilië Prijs: €25,00