Schiphol is de Europese luchthaven met de meeste routes

Schiphol is de Europese luchthaven met de meeste directe verbindingen. De luchthaven neemt de koppositie dit jaar over van Londen Heathrow. Gerangschikt naar het best verbonden knooppunt staat Schiphol op plek twee, na Frankfurt.

Dat blijkt uit het Airport Industry Connectivity Report 2017 (PDF), dat deze dinsdag wordt gepubliceerd door Airports Council International (ACI), de brancheorganisatie van luchthavens. ACI Europe werkte samen met SEO Economisch Onderzoek Amsterdam.

Illustratie Stella Smienk

Het aantal bestemmingen dat direct of met één overstap kan worden bereikt is belangrijk voor het vestigingsklimaat en de economie van een land. Schiphol dankt de nieuwe koppositie aan 4.861 directe vluchten per week. Vanaf Amsterdam vliegen 111 luchtvaartmaatschappijen rechtstreeks naar 322 bestemmingen.

Cruciaal voor Schiphol is het netwerk van KLM. De topvijf van best verbonden luchthavens wereldwijd telt drie knooppunten van KLM en partners. Naast Schiphol gaat het om Parijs Charles de Gaulle (thuisbasis van Air France) op nummer 4 en Atlanta (basis Delta Air Lines) op nummer 5.

Het onderzoek schetst ontwikkelingen van de laatste tien jaar en zegt veel over hoe maatschappijen zich hebben ontwikkeld. De Golfmaatschappijen Emirates, Etihad Airways en Qatar Airways lijken de Europese maatschappijen te verdringen op indirecte vluchten van Europa naar Azië en Australië. Sinds 2007 ging hun marktaandeel van 5 naar 19 procent. Steeds meer passagiers stappen over in Dubai, Abu Dhabi of Doha. Het marktaandeel van Air France-KLM, Lufthansa Groep en IAG (British Airways, Iberia, Vueling en Aer Lingus) daalde in die periode van 61 naar 42 procent.

Terwijl het martkaandeel daalde, steeg echter het aantal indirecte vluchten van Europese maatschappijen naar Azië en Australië ook, met 20 procent. Air France-KLM zag zelfs een toename van 38 procent. De scheefgroei tussen KLM en Air France is volgens de onderzoekers bepalender voor het aantal routes naar het oosten dan de opkomst van de Golfmaatschappijen. Het aantal directe vluchten naar Azië en Australië nam toe vanaf Schiphol, maar daalde vanaf Charles de Gaulle.

In de discussie over drukte op Schiphol verwijt KLM de luchthaven te veel budgetmaatschappijen te hebben toegelaten, die weinig bijdragen aan het netwerk. Het onderzoek bevestigt de sterke aanwezigheid van prijsvechters op Schiphol.

Op Schiphol nemen de budgetmaatschappijen 21 procent van de directe vluchten voor hun rekening, verreweg de hoogste score van de grote luchthavens. In Londen is het 2 procent, in Frankfurt 4 procent.