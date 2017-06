Rotterdamse bonus voor werkenden met laag inkomen

Leefbaar Rotterdam geeft alle Rotterdammers met een laag inkomen een bonus van vijftig euro. “Werk moet lonen”, aldus de partij. Het gaat om 40.000 werkenden die een inkomen van maximaal 130 procent van het minimumloon krijgen. Collegepartijen CDA en D66 steunen het initiatief.

De partij wil dat het verschil tussen werkenden en bijstandgerechtigden groter wordt.

“Werken loont te weinig ten opzichte van een bijstandsuitkering. Een van onze doelen is dan ook om de lokale lasten voor werkende Rotterdammers te verlagen.”

Leefbaar Rotterdam heeft om die reden het armoedebeleid tijdens de afgelopen collegeperiode versoberd. Zo is er een streep gezet door de langdurigheidstoeslag voor mensen die langer dan vijf jaar op een laag inkomen zitten. Ook zijn er toeslagen vervangen door hulp in natura, zoals een sportabonnement. Het gaat nu om een eenmalige gift, maar wat de partij betreft keert de bonus jaarlijks terug.

Verkiezingstruc

VVD-fractievoorzitter Antoinette Laan noemt het plan in een reactie een verkiezingsstunt en denkt dat “Rotterdammers hier dwars doorheen kijken”. “Het gaat over 99 cent per week voor 40.000 mensen. Er moet waarschijnlijk nog belasting af, er zijn vast nog administratieve kosten. Wat blijft er dan over, 30 euro?” Laan wijst op het beleid dat Leefbaar Rotterdam de afgelopen jaren heeft gevoerd met CDA en D66. “Niemand is daar beter van geworden en nu proberen ze die stemmen weer terug te kopen.”

Leo de Kleijn, factievoorzitter van de SP in Rotterdam, vindt het “op zich goed” dat de partij zich wil inzetten voor deze groep.

“Deze mensen kunnen elke euro gebruiken, maar dit lost het probleem niet op.”

De Kleijn noemt het opvallend dat Leefbaar Rotterdam met dit plan komt, terwijl er eerder door hen werd gesneden in regelingen die voor deze groep bedoeld waren. “Kwijtscheldingen van de afvalstoffenheffing bijvoorbeeld. Die hebben ze deze mensen door de neus geboord en nu krijgen ze dat geld via deze weg weer terug.”

Ondersteunen

Als je mensen wil ondersteunen, moet je de hele groep helpen, aldus De Kleijn. “Dus ook mensen die langdurig een sociaal minimum krijgen. Nu sluit je een grote groep buiten.” Ook de SP-fractievoorzitter noemt het plan een “verkiezingstrucje”, met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar. “Woensdag komt de voorjaarsnota vol met voornemens voor de komende tijd. Er moet flink gestut worden door de coalitie, want ze zijn niet populair.”

De reacties van de andere partijen noemt Leefbaar Rotterdam “nogal cynisch”. “Al drie jaar lang is dit één van de belangrijkste uitgangspunten van het stadsbestuur. Deze maatregel sluit daar perfect op aan. Voor de VVD is lastenverlaging slechts iets wat je tijdens een campagne belooft. Voor ons is het iets wat je waarmaakt.”