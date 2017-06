‘Puerto Rico wil staat VS worden’

Inwoners van Puerto Rico, momenteel een territorium van de Verenigde Staten, hebben met grote meerderheid ervoor gestemd om een volwaardige staat van de VS te worden. Dat meldt persbureau AP. De bevolking stemde op zondag in een niet-bindend referendum over de status van het Caribische eiland, dat momenteel wel beheerd wordt door de Verenigde Staten maar er geen integraal deel van is.

De opkomst was met 23 procent bijzonder laag. Een half miljoen Puerto Ricanen stemden ervoor om als nieuwe staat deel te worden van de Verenigde Staten. Voor de andere twee opties - ofwel onafhankelijkheid, ofwel een niet-geïncorporeerd gebied blijven - was met respectievelijk 7.600 en 6.700 stemmen nadrukkelijk minder animo.

Drie politieke partijen op Puerto Rico boycotten het referendum omdat zij vóór het behouden van de huidige status zijn. Zij zien de lage opkomst als een overwinning van het boycot.

Het referendum is niet-bindend

Het Huis van Afgevaardigden van de Verenigde Staten moet beslissen of ze een verandering van status voor Puerto Rico in behandeling nemen. Verwacht wordt dat dat niet gebeurd, omdat het eiland overwegend Democratisch stemt en het Huis van Afgevaardigden momenteel in handen van de Republikeinen is.

Puerto Rico stemt geregeld over de status voor het eiland: vijf jaar geleden gingen Puerto Ricanen voor het laatst naar de stembus over het onderwerp. Hoewel de bevolking toen voor een verandering van status stemde, kreeg geen enkel specifiek scenario een meerderheid van de stemmen.

Economische crisis op het eiland

Het eiland kampt al jaren met een financiële crisis. De bevolking legt de schuld daarvan deels bij de Verenigde Staten, omdat zij behalve inkomensbelasting grotendeels dezelfde belastingen moeten betalen, maar daar minder federaal geld voor terugkrijgen.

Puerto Rico heeft ook maar één vertegenwoordiger in het Huis van Afgevaardigden, die niet over alles mag stemmen. Bewoners van het eiland hebben wel burgerschap van de VS, maar mogen niet in de presidentsverkiezingen stemmen. Bijna een half miljoen Puerto Ricanen zijn sinds het begin van de crisis tien jaar geleden naar het vaste land van de Verenigde Staten gevlucht.