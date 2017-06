Ooit in Friese dienst, nu met de Goal v/h Weekend in het Aztekenstadion

Het was het weekend waarin Schotland en Engeland een spektakel neerzetten. Zoals je mocht verwachten namen de Engelsen de leiding, maar een geweldige vrije trap van Leigh Griffiths - en daarna nog een, beter zelfs - in de slotminuten maakten dat de Schotten even droomden van winst op hun rivaal. Maar ja, dan heb je altijd nog Harry Kane.

Buiten het interlandvoetbal om werd op het tweede niveau in Spanje nog gewoon gevoetbald. Geboren in Barcelona is het een jongensdroom om voor de plaatselijke FC te gaan spelen. Felipe Sanchón leefde die droom, zij het van zijn 10e tot en met zijn 14e levensjaar. Daarna zwierf hij rond, veelal in de regio Catalonië om uiteindelijk bij Girona terecht te komen. Vorige week werd promotie naar de Primera Division behaald en dat vier je een weekje later zo.

En dan zondagavond Lorenzo Insigne nog even namens Italië. De poule blijft spannend, met de Spanjaarden op een gelijk aantal punten. Liechtenstein ging er in Udine in elk geval met 5-0 aan.

3. Stevan Jovetić (MONTENEGRO v Armenië 4-0)

Hij maakte er een hattrick van met deze fraaie goal. Top. Jovetić en co blijven zodoende in de race om de play-offs voor WK kwalificatie: de poule van Montenegro wordt gedomineerd door Polen, maar Denemarken staat gelijk met de Montenegrijnen.



2. Olivier Giroud (Zweden v FRANKRIJK 0-1)

Ja, toch best wel een domper dat Zweden uiteindelijk won van de Fransen. En dat uitgerekend Ola Toivonen dan die winnende treffer mag maken. Daar hadden we even geen rekening mee gehouden. Zeker niet na die heerlijke openingsgoal van Frankrijk:



1. Michael Bradley (Mexico v VERENIGDE STATEN 0-1)

Het lijkt al zo lang geleden dat hij bij Heerenveen speelde, maar Bradley moet nog 30 worden. De Friezen plukten hem in 2005 weg bij de NY/NJ Metrostars, toen die club nog niet door Red Bull was gekocht. De WK-kwalificatiekraker tegen Mexico is de grootste wedstrijd voor de VS en Bradley doet dan dit in het indrukwekkende Estadio Azteca: