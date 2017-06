‘Onze jenever heeft 20.000 euro gekost’

IN

‘Het is misschien een beetje verwarrend, maar eigenlijk doe ik allerlei dingen die niet direct bij elkaar passen. Vijftien jaar geleden begon ik met mijn broer Arwen een ontwerpstudio, toen een kennis ons vroeg een verhuiskaartje te ontwerpen. We hadden beiden de kunstacademie afgerond en vonden dat de huisstijl van zijn bedrijf ook maar meteen aangepast moest worden. Daarna dachten we: waarom beginnen we niet samen een bureau? In de beginperiode verdiende ik nauwelijks geld. Ik werkte daarom nog bij een ander ontwerpbureau, om rond te kunnen komen. Omdat ik toen nog geen gezin had kon ik lange dagen maken.

„Vijf jaar geleden kwam daar de brouwerij bij. Doorgaans ontwerpen we vooral voor culturele of overheidsinstellingen, dus het ontwikkelen van een biermerk was nieuw voor ons. Omdat zij net waren begonnen en ons niet konden uitbetalen werden we aandeelhouder. Deze week brengen we een eigen jenever op de markt: Nipke. Als ontwerper is het leuk om nieuwe werelden, zoals die van de brouwers, te ontdekken. Dat geeft altijd inspiratie voor nieuwe ideeën.

„Van mijn huidige inkomen kunnen we thuis goed rondkomen, ook omdat mijn vriendin een baan heeft. In de praktijk verdien ik wel meer dan dat ik mezelf maandelijks uitbetaal, maar dat investeer ik in ons bedrijf. Zo heeft de ontwikkeling van onze jenever al 20.000 euro gekost.”

Gezamenlijke lasten: woonlasten (660 euro), internet en televisie (38 euro), verzekeringen (553 euro), boodschappen (125 euro), abonnementen (64 euro), goede doelen (42 euro) Privélasten: sportschool (50 euro) Laatste grote uitgave: fiets (350 euro) Sparen: 150 euro per maand

Inkomen: 1.750 euro netto

UIT

‘Ik woon met mijn vriendin en dochter op 68 vierkante meter in Rotterdam. De tweede is op komst, dus we zijn op zoek naar een groter huis. Maar net zoals in Amsterdam zijn de huizen hier een stuk duurder geworden. Daardoor is het niet zo gemakkelijk iets nieuws te vinden. We deden onlangs een bod op een geweldig appartement, dat uiteindelijk weg ging voor 17.000 euro meer dan wat we ervoor hadden geboden. Ik denk dat we in de buitenwijken meer kans maken, maar ik vind dat als je in de stad woont, je ook profijt moet hebben van het centrum of het station.

„Een paar keer per maand ga ik uit eten – de ene keer zakelijk, de andere keer met mijn gezin. Maar ook op eten binnenshuis bezuinigen we niet. Zo vinden we het belangrijk en lekker om biologische groenten, fruit en vlees te kopen. Zo nu en dan ga ik naar de bierspeciaalzaak voor bijzondere biertjes. Die kosten al snel zo’n 10 euro per stuk, dus daar ben je zo 50 euro kwijt.

„Onlangs heb ik via Marktplaats een fiets gekocht: een Achielle. Dat is een heel mooi, kwalitatief goed fietsenmerk uit België. Nieuw kosten die fietsen al snel 1.100 euro, deze tikte ik bijna nieuw voor 350 euro op de kop. Toen heb ik er alleen nog wel een mandje voor 50 euro en een speciaal kinderzitje uit Denemarken voor 45 euro bij gekocht. Het was dus wel een uitgave waar ik mijn spaarrekening voor moest aanspreken.”