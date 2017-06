OM onderzoekt sterfgeval in woongroep die voeding afzweert

Het Openbaar Ministerie is een onderzoek begonnen naar een sterfgeval in een Utrechtse woongroep van vier leden. Dat heeft een woordvoerder van het OM Midden-Nederland maandagavond bevestigd. De woongroep Contact & Muziek volgt een levenswijze waarbij zij zo min mogelijk eten.

De dood van de vrouw werd donderdag al gemeld. Het OM zegt dat vrijdag de overige drie leden van de woongroep zijn aangehouden. Zij zijn zaterdag weer heengezonden, maar blijven nog wel verdachte.

Meer wil het OM voorlopig niet loslaten. “Dat kunnen wij pas doen na verder onderzoek”, aldus de woordvoerster. “Wij hebben nog niet vastgesteld of de verdachten iets te verwijten valt.”

Alternatieve leefwijze

De groep woont al sinds 2006 samen in een huis in de Utrechtse wijk Lombok, waar zij een levenswijze volgens die gebaseerd is op de natuur en alternatieve geneeswijzen. RTV Utrecht stelt dat er het vermoeden bestaat dat de drie andere leden van de groep de vrouw geen juiste zorg hebben geboden toen zij die nodig had. Daar wil het OM geen nadere toelichting op geven. Mocht dat het geval zijn, kunnen de huisgenoten worden vervolgd.

Sinds 2014 is de groep naar eigen zeggen bezig een leven na te streven waarin zij niet eten. In plaats van voeding willen zij leven van licht, warmte, kleuren, muziek en liefde. Ze drinken wel sap. Een dergelijke levensstijl kan leiden tot ziektes en zelfs de dood.