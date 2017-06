Nederlandse vader en zoon omgekomen bij klimongeluk Italië

Een vader (57) en zoon (20) uit het Drentse Paterswolde zijn vrijdag tijdens het beklimmen van de Italiaanse berg Becca di Monciair omgekomen. Ook de gids (38) kwam om het leven. Het ongeluk gebeurde op 3.200 meter hoogte. Het is nog onduidelijk wat er gebeurd is.

Italiaanse reddingsdiensten verklaren dat het drietal enkele honderden meters naar beneden is gevallen, zo meldt de Italiaanse krant Repubblica. De omstandigheden waren redelijk, aldus commandant Delfino Viglione. “Mogelijk is één van hen gevallen en werden de andere twee meegesleept.” De drie vielen aan de noordelijke kant van de berg. De reddingsdiensten werden gebeld toen iemand het vermoeden had dat er klimmers waren gevallen.

De Becca di Monciair is ruim 3.500 meter hoog en ligt in het skigebied Valle d’Aosta in de Italiaanse Alpen.