Nederlandse hulpverlener in Libië vrijgelaten

De Nederlandse hulpverlener Yvonne Snitjer die eind mei werd opgepakt door de Libische autoriteiten is vrijgelaten en het land uitgezet. Dat laat een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken weten.

Het ministerie wil vanwege de “privacy van mevrouw Snitjer” niet meer kwijt over haar gevangenschap. Ook over de rol die de Nederlandse ambassade in Tunesië heeft gespeeld bij haar vrijlating wil het ministerie van Buitenlandse Zaken geen informatie verschaffen.

Foto’s en filmpjes van ongeregeldheden

Op 26 mei van dit jaar werd bekend dat de 48-jarige Snitjer werd vermist. Aanvankelijk werd gedacht dat ze was ontvoerd. Later bleek dat de hulpverlener was opgepakt in de Libische hoofstad Tripoli omdat ze foto’s en filmpjes had gemaakt van ongeregeldheden. Ze had vlak voor de arrestatie op een speciale Facebookpagina voor expats in Tripoli geschreven dat ze een speciaal feest wilde geven om een positief geluid te laten horen in het land dat verscheurd wordt door conflicten. Volgens De Volkskrant werd Snitjer vastgehouden door een militie dat werkt met de international erkende regering van premier Sarraj.

Snitjer woont en werkt sinds 2013 in Libië waar ze het onderwijscentrum Al Eureka heeft opgericht. Verder schrijft ze af en toe voor de opiniewebsite joop.nl. Een week voordat ze werd opgepakt gaf Snitjer gastlessen op de Stenden Hogeschool in Leeuwarden en Emmen.