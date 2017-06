Navalny vlak voor demonstratie in Moskou gearresteerd

De Russische oppositieleider Aleksej Navalny is maandag vlak voor een door hem georganiseerd oppositieprotest gearresteerd in Moskou. Dat meldt zijn echtgenote Joelia Navalnaja op Twitter. Navalny had kort daarvoor alsnog toestemming gekregen van de burgemeester van Moskou voor de antiregeringsdemonstratie, die in het centrum van de Russische hoofdstad plaatsvindt.

Navalnaja schrijft op Twitter:

“Hoi. Dit is Joelia Navalnaja. Aleksej werd aangehouden bij de ingang van zijn woning. Hij vroeg mij om te laten weten dat de plannen [voor de demonstratie] niet zijn gewijzigd: Tverskaja.”

Navalny mocht protesteren op de Tverskaja, een van de hoofdwegen van Moskou, mits hij en zijn demonstranten geen spandoeken meenemen of leuzen scanderen. Het is nog niet duidelijk waarom hij is opgepakt, een halfuur voor het protest van start zou gaan.

Toestemming

Zijn echtgenote Navalnaja meldt dat het protest gewoon doorgaat. Een ooggetuige meldde tegenover persbureau Reuters dan een paar demonstranten al zijn opgepakt door de politie. Ook is de livestream die was opgezet van het protest offline gegaan en is de elektriciteit afgesloten in het kantoor van Navalny.

Navalny had van de autoriteiten een plek buiten het centrum aangewezen gekregen voor zijn protesten. Maar omdat volgens de oppositieleider geen enkel bedrijf geluidsapparatuur aan hem wilde verhuren onder druk van de gemeente Moskou, verplaatste hij maandag op het laatste moment zijn demonstratie naar de prominent liggende Tverskaja-straat. Deze is dicht bij het Russische regeringsgebouw het Kremlin gelegen.

Op de Tverskaja-straat wordt maandag ook een veldslag uit de Tweede Wereldoorlog nagespeeld. Navalny had toestemming gekregen om er om 14.00 uur te demonstreren.

Het is een nationale feestdag in Rusland en overal in het land gaan deze maandag mensen de straat op om te demonstreren tegen overheidscorruptie. Het is de tweede actiedag na de arrestaties van 26 maart, toen door ruim 100.000 mensen in heel Rusland werd betoogd. Navalny werd bij deze protesten opgepakt.

Navalny is een van de belangrijkste critici van de Russische president Vladimir Poetin. Hij wil in 2018 meedoen aan de presidentsverkiezingen, maar mag niet meedoen vanwege een veroordeling wegens ‘fraude’ rond een bosbedrijf. Het vonnis is vernietigd door het Europees Hof.