Manager Stones houdt ‘ongeloofwaardig’ verhaal in Kamer

Jan Favié, de Nederlandse zaakwaarnemer van The Rolling Stones en U2, zou niet de hele waarheid hebben verteld tijdens zijn verhoor onder ede voor de ondervragingscommissie van de Tweede Kamer die fiscale constructies onderzoekt. “Het is niet geloofwaardig wat u zegt”, zei CDA-Kamerlid Chris van Dam aan het eind van het ruim twee uur durende verhoor. “U houdt zich van de domme.”

Favié (51), bestuurder van verschillende vennootschappen in Amsterdam die voor de twee bands onder meer de intellectueel eigendomsrechten beheren, bestreed de stelling van de mini-enquêtecommissie dat U2 en de Stones om fiscale redenen voor Nederland hebben gekozen. Herhaaldelijk probeerde Favié uit te leggen dat de bedrijven waar hij bestuurder van is – Promogroup en U2 Limited – vooral bezig zijn met het beheren van auteursrechten en andere exploitatierechten, net als het voeren van administratie voor de verschillende activiteiten van de twee wereldberoemde rockgroepen. Dat er wereldwijd royalties via deze in Amsterdam gevestigde vennootschappen aan de ultieme aandeelhouders – de bandleden – wordt uitgekeerd, en dat Nederland voor dit soort betalingen een gunstige fiscaal regime heeft, heeft volgens Favié niets te maken met de keuze voor Amsterdam als zetel. “Het gaat om onze expertise en toegevoegde waarde.”

‘Belastingontwijking is een contradictie’

Volgens Favié betalen de bedrijven - ,,geen brievenbusmaatschappijen” - netjes vennootschapsbelasting, wordt er in de verschillende landen waar de Stones optreden rechtstreeks omzetbelasting afgedragen over de kaartverkoop – en zijn de bandleden zelf verantwoordelijk voor de aangifte van hun inkomstenbelasting. Zijn portée was dat zijn cliënten, of eigenlijk zijn opdrachtgevers, niet in Nederland zitten om belasting te ontwijken. “Belastingontwijking is een contradictie”, zei hij. “Net als de dood kun je belastingen niet ontwijken.”

In het verleden, nog vóór Favié voor Promogroup werkte, zal de fiscaliteit misschien wel een rol hebben gespeeld. Begin jaren zeventig was de belastingdruk voor popsterren als de Stones in Engeland rond de 100 procent, vertelde hij. En kort nadat U2 naar Amsterdam uitweek ging het belastingtarief voor artiesten omhoog.

Na afloop van het af en toe grimmige verhoor zei Favié geschrokken te zijn van de suggestie van commissielid Van Dam dat hij de commissie geen juist of onvolledig verhaal zou hebben verteld. “Als ik onder ede de waarheid spreek, kan ik dat moeilijk rijmen. Ik snap dit niet.” Hij zei zich te beraden op de precieze betekenis ervan. “Ik moet hier even goed over nadenken en het goed gaan uitzoeken.”