Magisch venster voor de iPhone

Ik had het al verdrongen, maar deze week viert spelontwikkelaar Niantic het heuglijke feit dat de Pokémon-terreur een jaar geleden begon. Op pleinen, scholen, midden op het kruispunt: overal struikelde je over Pokémon Go-spelers die met hun telefoon als wichelroede eh… rondwichelden. Liefst 750 miljoen keer werd het spel gedownload en nog altijd schuimen 65 miljoen mensen de straten af, op zoek naar Pikachu en zijn virtuele vriendjes.

Pokémon Go was de eerste massale toepassing van augmented reality – digitale objecten bovenop de werkelijkheid geprojecteerd. Het spel was bijzonder omdat het zich in de buitenlucht afspeelde, maar technisch gezien was Pokémon Go geen hoogvlieger. Een jaar later oogt het zelfs ouderwets.

Apple toonde vorige week op zijn ontwikkelaarscongres ARKit; software die elke iPhone of iPad verandert in een ‘magisch venster’ dat dingen toont die er niet zijn. In de demonstratie zagen we een virtueel kopje koffie en een lamp heen en weer schuiven op een echte tafel. De camera van je telefoon herkent fysieke oppervlakten en de software voegt driedimensionale voorwerpen toe. Deze objecten blijven op hun plek terwijl jij beweegt – mirakels.

Apple is niet de eerste: Microsoft verkoopt sinds vorig jaar de Hololens, een augmented reality-bril, en Google ontwikkelde samen met Lenovo en Asus ‘Tango’-telefoons. Apples technologie is laagdrempeliger omdat er geen speciale 3D-hardware voor nodig is. Daarom kunnen een miljard iOS-gebruikers vanaf dit najaar augmented reality uitproberen.

Hopelijk bedenken app-bouwers toepassingen die verder reiken dan Pokémon Go of de gezichtfilters van Snapchat of Instagram – ik heb het wel gehad met die vrolijke hondenoren en mensen die regenbogen braken.

Augmented reality moet de kinderschoenen ontgroeien en het knullige Pokémon-imago van zich afschudden. Apple geeft samen met Ikea alvast een voorzetje. Vanaf dit najaar kun je Ikea-meubels in de woonkamer ‘projecteren’ met een iPad of iPhone. Je hoeft de driezitsbank niet eerst te kopen voordat je weet of ie past bij je interieur.

Slim, zo’n samenwerking van twee grote internationale merken (de Ikea-catalogus verschijnt in een oplage van 213 miljoen). De combinatie van augmented reality en winkelen zullen we vast vaker zien. Om meubels uit te proberen voor je ze koopt, maar ook om met je telefoon meer informatie te krijgen over een locatie of een product.

De camera verandert in een alziend oog, niet alleen bij Apple. Google demonstreerde vorige maand al de Google Lens. De smartphone ‘snapt’ wat er te zien is. Je telefoon herkent de bloem die je wilt fotograferen, belt automatisch als je je camera richt op een papiertje met een telefoonnummer en weet meteen de prijs van een product. Handig hoor.

Over handig gesproken: ik hoop dat Ikea snel een augmented montage-app ontwikkelt die stapje voor stapje, in 3D uitlegt hoe je wastafelcombinatie Godmorgon in elkaar schroeft met louter spuug en een inbussleutel. En zonder vloeken.

Als er één groep gebruikers is die behoefte heeft aan wat magische hulp en een toeziend oog, dan zijn het de miljoenen doe-het-zelvers met een Zweeds meubeltrauma.

Marc Hijink is techredacteur