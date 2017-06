'Informeel overleg' gaat tweede week in

Gaan VVD, CDA, D66 en GroenLinks weer met elkaar om tafel om te onderhandelen over een nieuw kabinet? Dat is de grote vraag nu het 'informele overleg' tussen de vier partijen de tweede week ingaat. De partijleiders treffen elkaar maandag vanaf 10.00 uur weer onder leiding van informateur Herman Tjeenk Willink op het Catshuis, de ambtswoning van premier Mark Rutte.

Donderdag en vrijdag spraken de partijen ook, op het Catshuis en in onderonsjes in de Tweede Kamer. Wat informeel overleg of een pre-verkenning wordt genoemd, zijn in werkelijkheid stevige onderhandelingen over met name migratie, het onderwerp waarop de eerdere gesprekken tussen VVD, CDA, D66 en GroenLinks klapten. CDA-leider Buma zei vrijdag overigens dat over "heel veel onderwerpen" op het Catshuis wordt gesproken.

De eerdere onderhandelingen liepen vast op de vraag of de Europese Unie in de toekomst 'Turkije'-achtige deals moet sluiten met Afrikaanse landen als Marokko en Algerije om migratie vanaf dat continent te beperken. Bij de Turkijedeal worden vluchtelingen tegengehouden in ruil voor geld en krijgen ze niet het recht in Europa asiel aan te vragen. GroenLinks is daar principieel tegen, maar de VVD wil volgens ingewijden niet toegeven aan de migratie-wensen van GroenLinks. Het CDA denkt er net zo over.