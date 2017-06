Homostellen verdelen werk en huishouden beter

Mannen en vrouwen met een partner van hetzelfde geslacht verdelen werk, zorg en huishouden gelijkwaardiger dan heterostellen. Dat blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) dat dinsdag is verschenen. Zo werken vrouwen met een vrouwelijke partner zeven uur per week meer dan vrouwen die samenwonen met een man. Toch blijken ook in relaties van gelijk geslacht mannen vaker fulltime te werken dan vrouwen.

Het verschil tussen hetero- en homostellen is volgens het SCP mogelijk te verklaren doordat mannen- en vrouwenstellen niet kunnen terugvallen in een traditionele verdeling van betaald werk en huishouden.

Ook zou een rol kunnen spelen dat stellen van gelijk geslacht doorgaans in een meer progressief milieu verkeren waar gelijkheid van groter belang wordt geacht. Zo vinden mensen met een partner van hetzelfde geslacht het relatief belangrijk dat beide partners de helft van het huishoudinkomen verdienen. Ook vinden ze minder vaak dan heterostellen dat vrouwen beter geschikt zijn om voor hulpbehoevende naasten te zorgen

Betaald werk

Het SCP vond grote verschillen tussen de samenstelling van de inkomens van hetero’s en homo’s. In relaties tussen mannen en vrouwen is het zogenoemde anderhalfverdienersmodel het meest gangbaar, waar een partner een fulltime-inkomen heeft en de ander in deeltijd werkt. Bij mannenstellen is het meest gangbaar dat beide partners fulltime werken, bijna drie keer zoveel als bij hetero’s. In lesbische relaties is het anderhalfverdienersmodel eveneens het meest gangbaar, maar minder dan bij hetero’s.

Huishouden

Huishoudelijke taken zijn bij stellen met hetzelfde geslacht evenrediger verdeeld dan bij heterostellen, blijkt uit het onderzoek. Een kwart van de heteroseksuele vrouwen zegt bijna alles in het huishouden te doen, terwijl stellen van gelijk geslacht vaker aangeven dat de huishoudelijke taken ongeveer gelijk worden verdeeld. Opvallend in deze cijfers zijn de verschillen in antwoorden tussen heteroseksuele mannen en vrouwen. Heteroseksuele vrouwen zeggen vaker dat één van beiden bijna alles doet in het huishouden en minder vaak dat het huishouden ongeveer gelijk verdeeld is dan heteroseksuele mannen.