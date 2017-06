Formatiepoging met GroenLinks opnieuw mislukt

De informele onderhandelingen tussen de VVD, D66, CDA en GroenLinks zijn mislukt. Dat heeft de Rijksvoorlichtingsdienst maandagavond bekendgemaakt. De partijen gaan geen nieuwe poging doen om te onderhandelen over een regeerakkoord. De onderhandelaars hebben het Catshuis via de achteruitgang verlaten.

Informateur Tjeenk Willink heeft aan Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib laten weten dat de meerderheidscombinatie tussen de vier partijen “niet mogelijk is”, schrijft de RVD in een verklaring. Hij stuurt de Tweede Kamer “zo snel mogelijk” een brief. Maandagavond worden de ontwikkelingen toegelicht in een persconferentie.

Een eerdere onderhandelingspoging tussen de vier partijen mislukten ook al. Toen was de reden volgens de partijen dat er onoverbrugbare meningsverschillen bestonden over met name migratie. Nadat de toenmalige informateur Edith Schippers moest vaststellen dat ook andere meerderheidscombinaties geen kans van slagen leken te hebben, gaf ze haar opdracht terug. De Tweede Kamer vroeg vervolgens Herman Tjeenk Willink een nieuwe poging te doen.

