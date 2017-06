‘Europese Commissie spant rechtszaken aan tegen lidstaten om migratie’

De Europese Commissie spant rechtszaken aan tegen EU-lidstaten Tsjechië, Polen en Hongarije. De landen worden aangeklaagd vanwege hun niet-meewerkende houding inzake migratie. Dat melden bronnen binnen de Europese Unie maandag aan persbureau Reuters.

De rechtszaken worden volgens de bronnen dinsdag geopend. De desbetreffende landen ontvangen dan tijdens een regulier overleg een formele brief waarin zij op de hoogte worden gesteld van de juridische stappen die tegen hen genomen worden.

Herverdeling migranten

De lidstaten worden aangeklaagd omdat zij weigeren om asielzoekers op te nemen. In 2015 werd in EU-verband afgesproken dat migranten die in de Unie arriveren via een verdeelsleutel eerlijk verspreid worden over de lidstaten. Zo moeten landen als Italië en Griekenland, waar het leeuwendeel van de vluchtelingen arriveren, ontlast worden.

Dat het tot juridische stappen komt, geeft aan dat de onvrede tussen Brussel en EU-president Jean-Claude Juncker enerzijds en Polen, Hongarije en Tsjechië anderzijds hoog zijn opgelopen. Aanvankelijk wilde de Europese Commissie dat de lidstaten unaniem voor de herverdeling van 120.000 vluchtelingen uit Griekenland en Italië zouden stemmen. Toen stemden Slowakije, Tsjechië, Hongarije en Roemenië tegen.

Besluit doorgedrukt

Hierop drukte de Commissie het besluit door, omdat een meerderheid voor was. Dat is in principe volgens de regels, maar werd toch gezien als een zware stap, aangezien dergelijke besluiten doorgaans unaniem worden genomen.

Meerdere van de tegenstemmende landen gaven hierna aan niet te zullen meewerken met de herverdeling. Zij willen vooral geen islamitische vluchtelingen opnemen.