Coalitie met steun van meerderheid raakt ver uit zicht

Dagenlang – zo’n veertig tot vijftig uur in totaal – praatten de leiders van VVD, CDA, D66 en GroenLinks over maar één enkel onderwerp: willen we, als we samen in een regering zitten, vluchtelingendeals zoals met Turkije ook sluiten met landen als Algerije en Tunesië? Ja, zeiden Mark Rutte (VVD) en Sybrand Buma (CDA). Nee, zei Jesse Klaver (GroenLinks). D66-leider Alexander Pechtold bewoog er tussen in, híj wilde er vooral heel graag uitkomen met z’n vieren.

Dat mislukte op maandagavond voor de tweede keer en daarmee zou de laatste kans op een meerderheidsregering nu wel eens voorbij kunnen zijn. Informateur Herman Tjeenk Willink zei op een persconferentie dat hij een „eindvoorstel” had gedaan over de vluchtelingendeals met „maximale juridische garanties”: waardoor ook GroenLinks vertrouwen kon hebben in de uitvoering. Klaver had dat niet. „Tot mijn grote spijt”, zei Tjeenk Willink.

Hij wilde nog niet zeggen hoe het nu verder zou gaan, er moest eerst „goed worden nagedacht”. „Ik heb nog maar één variant voor een kabinet inhoudelijk onderzocht. Mijn opdracht is niet afgelopen.”

Tjeenk Willink mag van de Tweede Kamer ook onderzoek doen naar een minderheidskabinet, maar daar wil de informateur duidelijk nog niet aan. Hij noemde het „een schande” dat alle fractievoorzitters een meerderheidsregering zeggen te willen en dat het tot nu toe toch niet lukt.

Rondjes lopen

In de tuin van het Catshuis, de ambtswoning van Rutte waar de leiders bij elkaar waren gekomen, was op maandagmiddag de crisis al zichtbaar. Ze liepen rondjes met z’n vieren, dan weer twee aan twee. Er waren nerveuze telefoontjes, bedrukte gezichten. Tjeenk Willink had de partijen de afgelopen dagen verschillende compromisteksten voorgelegd, zeiden betrokkenen van een paar partijen al op maandagmiddag.

Tjeenk Willink noemde het thema van de vluchtelingendeals „een relatief gering punt” en klonk daarna streng, vooral bedoeld voor GroenLinks: omdat er „daardoor geen stappen konden worden genomen op het gebied van milieu, economie, de sociale scheidslijnen en internationaal”.

VVD en CDA waren al in de eerste formatieronde met GroenLinks, meteen na de verkiezingen, over migratie begonnen. De twee partijen wilden zeker weten dat ze er als regering uit zouden komen als er ineens grote aantallen vluchtelingen naar Europa zouden komen, net als in 2015. GroenLinks staat voor een ruimhartige opvang en wil dat mensen die vluchten voor oorlog het recht houden om in Nederland asiel aan te vragen. VVD en CDA willen dat de opvang vooral in de regio zelf wordt georganiseerd en dat landen die als veilig worden gezien, vluchtelingen bij zich houden.

De garanties die er in de gesprekken werden bedacht, waardoor de deals zouden passen in het internationaal recht en de vluchtelingenverdragen, werden door GroenLinks gezien als pogingen tot witwassen: je doet alsof je je aan de verdragen houdt, maar hoe het uitpakt, is onzeker. Tjeenk Willink schetste die twijfels als „een worsteling”: „Je hebt natuurlijk een juridische werkelijkheid en een maatschappelijke en bestuurlijke. Hoe gaat het feitelijk? Ik heb geprobeerd om het maximale aan garanties op te nemen in mijn voorstel.”

Volgens een ingewijde steunde D66 lange tijd GroenLinks. „Daarom duurde het zo lang.” Maar uiteindelijk stond de partij van Klaver alleen en op maandagavond was duidelijk: de schuld van de breuk wordt bij GroenLinks gelegd en die partij is nu definitief van tafel.