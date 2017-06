Adam moest terug naar een land dat hij niet kende

“Het enige voordeel is dat ik over straat kan lopen zonder op te vallen”, zegt de 41-jarige Adam Crapser vanuit zijn nieuwe thuisstad Seoul in Zuid-Korea. Crapser woont in zijn geboorteland nadat hij door de Verenigde Staten werd uitgezet. “Ter voorbereiding heb ik een soort toeristenboekje gekocht”, vertelt hij in het indringende portret dat Vice over hem maakte. Sinds hij op 3-jarige leeftijd werd hij geadopteerd uit Zuid-Korea was hij namelijk niet meer terug geweest.

Crapsers verhaal is schrijnend. Zijn adoptiegezin besloot na zes jaar niet langer voor hem te zorgen en hij belandde in de pleegzorg waar hij slachtoffer werd van geweld en misbruik. Hij kwam in de gevangenis terecht vanwege diefstal maar wist zijn leven uiteindelijk op de rails te krijgen. Hij begon een eigen kapperszaak, trouwde en kreeg drie kinderen.

Tot hij erachter kwam dat hij officieel geen Amerikaans staatsburger was. Zijn adoptiegezin had de adoptieprocedure nooit helemaal afgerond. Hij vroeg een verblijfsvergunning aan maar omdat hij in de gevangenis had gezeten werd zijn aanvraag afgekeurd. Tot zijn eigen verrassing moest hij de Verenigde Staten zelfs gedwongen verlaten.

Nooit genaturaliseerd

Crapser is niet de enige. In de Verenigde Staten zijn volgens schattingen van The New York Times de afgelopen jaren dertig geadopteerde kinderen uitgezet naar hun land van herkomst. Volgens een expert gaat het zeker om tien gevallen van geadopteerde kinderen uit Zuid-Korea die gedwongen het land moesten verlaten.

Zo werd in 2009 Monte Haines teruggestuurd naar Zuid-Korea, het land waar hij sinds zijn tiende niet meer was geweest. Hij diende in het Amerikaanse leger, kwam in aanraking met drugs en werd opgepakt. Ondanks zijn formele adoptie bleek dat hij nooit was genaturaliseerd.

Crapser moet zijn leven in Zuid-Korea nog beginnen. Zijn vrouw en kinderen zijn nog in de Verenigde Staten en hij heeft contact via Skype. Hij probeert nog terug te komen naar de VS, al lijkt de kans daartoe vrij klein.

Bekijk hier het bijzondere portret van Vice over Adam Crapser.

Bekijk hier het item dat de Koreaanse zender SBS maakte over Monte Haines en zijn nieuwe leven in Zuid-Korea.