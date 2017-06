Zoon Muammar Gadaffi weer op vrije voeten

Een lokale militie in de Libische stad Zintan heeft afgelopen vrijdag Saif al-Islam Gadaffi op vrije voeten gesteld. Dat bevestigen strijders van het Abu Bakr-al Saddiqbataljon aan persbureau AP.

Volgens de rebellen zou Gadaffi zijn vrijgelaten na een recent uitgesproken gratieverlening van het parlement in het oosten van Libië. Dit is een van de drie parlementen dat de macht over het Noord-Afrikaanse land claimt en wordt internationaal niet erkend. In de verklaring wordt niet gezegd waar Gadaffi zich op het moment bevindt.

Ter dood veroordeeld

Saif al-Islam Gadaffi zat sinds 2011 vast op verdenking van oorlogsmisdaden, die hij begaan zou hebben toen het regime van zijn vader begon in te storten. Het leger zou onder zijn aanvoering verantwoordelijk zijn voor moordpartijen onder Libische burgers die in opstand kwamen. In 2015 werd hij door een rechter ter dood veroordeeld.

Saif al-Islam Gadaffi werd gezien als de favoriete zoon van de Libische dictator. De strijdgroep die hem gevangen hield, wedijverde met het Internationaal Strafhof in Den Haag over wie hem mocht berechten.