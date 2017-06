Westerman wint tweede prijs in twee dagen

Frank Westerman heeft zondag de Bob den Uyl Prijs gewonnen, de prijs voor het beste Nederlandstalige reisboek. Hij ontving de prijs uit handen van juryvoorzitter en VPRO-directeur Lennart van der Meulen. Hij won de prijs voor zijn boek Een woord een woord. Zaterdag ontving hij ook al de Brusseprijs.

Westerman beschrijft in het boek een aantal gijzeldrama’s zoals de Molukse acties in de jaren ’70 en Tsjetsjeense terreur in Rusland, drama’s die hij van nabij meemaakte. Volgens de jury is het boek een “unieke mengeling van reportage, persoonlijke bespiegelingen en historisch onderzoek”. In het boek laat Westerman zien “hoe smal de demarcatielijn is tussen activisme en terreur is, hoe iedere tijd geweld en excessen kent en hoe klein de stap naar radicalisering is.”

“De jury koos voor een boek dat de vraag centraal stelt of het woord een wapen kan zijn in de strijd tegen geweld. Meer dan ooit is er behoefte aan schrijvers die op zoek gaan naar de verhalen achter de propaganda, de oneliners van Twitter en de gehackte sociale media. Schrijvers en journalisten zijn wapenbroeders in de strijd tegen leugen en bedrog”.

Prijs

Aan de prijs is een geldbedrag van 7.500 euro verbonden. Ook Laura Broekhuysen, Jan Brokken, Robert Dulmers, Maarten van Riel en Anton Stolwijk waren genomineerd. Naast voorzitter Lennart van der Meulen bestond de jury uit Naeeda Aurangzeb, Mariska van Beijnum, Mathijs Deen en Alexander Reeuwijk. Vorig jaar won Fleur de Weerd de prijs voor het boek Het land dat maar niet wil lukken.

Het is de tweede prijs voor Westerman dit weekend. Zaterdag ontving hij ook de Brusseprijs voor het beste journalistieke boek. De jury, bestaande uit Frits van Exter, Hassan Bahara en Janny Groen, noemde het boek een “stoutmoedige onderneming, waarbij journalist en mens elkaar goed aanvullen. Het verhaal biedt misschien geen makkelijke conclusies, maar voegt iets wezenlijks toe aan het debat”.