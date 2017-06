Verstappen valt uit op plek 2: ‘hele seizoen is ruk’

Nu was er geen geluid voor nodig. Geen geschreeuw, geen gevloek dat een heel bericht op de boordradio veranderde in één lange pieptoon. Nu was er een helm die meebewoog op het ritme van zijn woede, een stuurtje dat nét iets harder werd losgerukt dan als er niets aan de hand was. En dan nog een tikje met zijn handschoen tegen de zijkant van zijn auto, geparkeerd op een strookje gras naast het asfalt in Montreal, voordat hij via een gat in het hek uit het zicht verdween.

Opeens stond Max Verstappen daar met zijn Red Bull. Na pas tien rondjes op het Circuit Jacques Villeneuve. Zomaar. Je hoorde hem schakelen, en nog eens, vervolgens ebde elk geluid langzaam weg. Problemen met de accu, lulliger wordt het niet voor een coureur.

Geweldige start

Dat zal hij ook hebben gedacht, achterop de scooter die hem naar zijn team bracht, terwijl op de baan een groepje marshals in witte pakken al struikelend de wagen naar een minder gevaarlijke plek probeerden te duwen. Want wat was Verstappen de race in Canada geweldig begonnen. Gestart van plek vijf, de plek die hij hoopte op z’n minst te consolideren, de plek waar Red Bull onder normale omstandigheden al weken maximaal thuishoort. Hij zocht en vond met lef een gat aan de rechterkant, en opeens reed hij op plek twee. En daar bleef hij rijden, brutaal een aanval van Valtteri Bottas (Mercedes) parerend. Te langzaam voor die andere Mercedes, die van Lewis Hamilton, maar een podiumplek lag in het verschiet, en dat had hij dan helemaal zelf verdiend.

En dan eindigt het zo. Verstappen heeft het hele seizoen tot nu toe, in elk interview, bij elk persmoment de indruk gegeven dat hij niet snel gefrustreerd raakt over tegenslagen, zolang hij er zelf maar niets aan kan doen. Het lange wachten op die upgrade van de Renaultmotor bijvoorbeeld. Gelaten ziet hij race na race dat Red Bull het derde team is, achter Ferrari en Mercedes, en dat ook wel even blijft. Is niet anders. Of het uitvallen in Bahrein eerder dit jaar: remprobleem, kan gebeuren. Of in Barcelona: risico genomen, maar hij wordt van de baan getikt in een kettingreactie waaraan hij geen schuld had. Jammer dan. De Britse teambaas Christian Horner verzekerde iedereen toen: er zit echt geen frustratie bij Verstappen.

De frustratie groeit

Maar twee weken geleden in Monaco was het al iets anders. Toen de pitstopstrategie voor hem mislukte, kreeg teamgenoot Daniel Ricciardo een voorkeursbehandeling. Hij vijfde, de Australiër voor de tweede keer op rij op het podium. Hij was dusdanig boos, dat hij zo’n drie kwartier zat af te koelen in het Red Bull-vertrek in de haven, voordat hij – als laatste coureur – langs ging bij de tv-camera’s.

Uitslag 1. Lewis Hamilton (GBr) Mercedes 2. Valtteri Bottas (Fin), Mercedes 3. Daniel Ricciardo (Aus), Red Bull 4. Sebastian Vettel (Dui), Ferrari, 5. Sergio Perez, (Mex), Force India

Het kleine crisisoverleg slaagde, maar begrijpen deed Verstappen het allemaal nog steeds niet. En dan gebeurt er een race later zoiets. Hij kon er wederom niets aan doen, maar maakt dat op dit moment uit? Weer moest hij toekijken hoe zijn teamgenoot profiteerde van zijn problemen, want ook in Montreal eindigde Ricciardo op het podium, achter de daar ongenaakbare Hamilton, en Bottas.

Tekenend was het moment dat hij voor de camera’s van Ziggo Sport verscheen. De Nederlandse coureur had geen zin in goedbedoelde complimenten over het begin van zijn race, geen zin in de constatering dat hij er niets aan had kunnen doen. „Het is gewoon enorm klote”, zei hij. „Ja, het was de mooiste start ooit van me bij Red Bull, maar uiteindelijk heb je nul resultaat. Ik lag tweede en dat had ik makkelijk vast kunnen houden, want inhalen is hier lastig. Het was me ook gelukt.”

En toen, aan het eind, haalde hij iedereen even uit de illusie dat al het gedoe bij Red Bull dit seizoen van hem af was gegleden. „Het hele seizoen is al ruk. Met alles.”