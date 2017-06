Tientallen gewonden bij brand vluchtelingenopvang Bremen

Bij een brand in een vluchtelingenopvang in de Duitse stad Bremen zijn zondag 37 mensen gewond geraakt. De brand ontstond in een vuilnisbak in de kelder en verspreidde zich daarna naar de rest van het gebouw, schrijft Reuters. Het pand bood onderdak aan meer dan honderd migranten.

De politie onderzoekt de oorzaak van de brand. Veertien van de gewonden, onder wie tien kinderen, zijn naar het ziekenhuis gebracht. Anderen werden ter plaatse behandeld. De brandweer trok met groot materieel uit om het vuur te blussen.

Hoewel de oorzaak van de brand nog onbekend is, zijn er de laatste jaren veel brandstichtingen geweest in Duitse asielzoekerscentra. Door de toestroom van meer dan een miljoen migranten de afgelopen jaren is het aantal voorvallen van extreemrechts geweld in Duitsland fors toegenomen. Volgens een nog uit te komen rapport van Duitse veiligheidsdiensten dat Reuters heeft ingezien, is het aantal brandstichtingen in opvangplaatsen in Duitsland gestegen van 5 in 2014, naar 75 in 2015. Ten opzichte van het jaar ervoor is in 2015 het aantal voorvallen van extreemrechts geweld in Duitsland gestegen met 42 procent naar 1.408.