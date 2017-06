Slachtoffer ongeluk obstacle run Venlo overleden

Een jonge vrouw die zaterdag ernstig gewond raakte bij een obstacle run in Venlo, is aan haar verwondingen overleden. Dat meldt de organisatie van de hinderniskoers op zijn website.

De vrouw verloor haar bewustzijn nadat ze van een enkele meters hoge glijbaan het water in was gegleden. Daarbij zou ze in botsing zijn geraakt met een andere deelnemer, en niet meer boven zijn gekomen. De vrouw is door duikers uit het water gehaald en gereanimeerd. Uiteindelijk overleed ze in het ziekenhuis aan haar verwondingen.

Na het ongeluk werd het verdere programma van de obstacle run zaterdag gestaakt.

Het hoofdonderdeel van de wedstrijd op zondag gaat, mede op verzoek van de familie van het slachtoffer, gewoon door. Wel is het wedstrijdelement weggehaald en is de bewuste glijbaan uit het parcours verwijderd.