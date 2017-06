Nadal wint Roland Garros voor tiende keer

Rafael Nadal heeft zondag voor de tiende keer het tennistoernooi Roland Garros gewonnen. Hij versloeg de Zwitser Stan Wawrinka in drie sets met 6-2, 6-3 en 6-1. Nog nooit won iemand dezelfde grand slam tien keer.

Nadal speelde het hele toernooi goed en verloor nog geen set. Ook tijdens de finale kwam hij niet in de problemen.

Nadal staat ook wel bekend als de ‘koning van het gravel’ en verloor in zijn hele carrière pas twee partijen in Parijs. Hij won het toernooi in 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013 en 2014.

Met de zege in Parijs sleept Nadal de vijftiende grandslamtitel binnen. Twaalf jaar geleden won hij zijn eerst titel in Parijs. De afgelopen jaren kampte Nadal met blessures aan zijn knie en pols en hij worstelde met mentale problemen.

Wawrinka won het toernooi twee jaar geleden. Hij was met zijn 32 jaar de oudste finalist op Roland Garros sinds 1973. Vorig jaar won Novak Djokovic het toernooi. Hij werd dit jaar uitgeschakeld in de kwartfinale door Dominic Thiem.

Dit bericht wordt verder aangevuld…