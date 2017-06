LIVE: Is de Red Bull van Max vandaag goed genoeg voor het podium?

Schade bij Vettel 5/70 zichtbaar is schade aan de voorvleugel van de Ferrari van Vettel. Hij komt niet binnen voor een nieuw exemplaar, even afwachten hoeveel last hij hiervan heeft.

Race weer onderweg Ronde 3/4/70 De safety car is naar binnen en Verstappen probeert direct aan te vallen bij Hamilton, maar dat lukt niet. Daarna moet de Nederlander verdedigen op Bottas.

Massa geramd door Sainz De Braziliaan kan er weinig aan doen; hij wordt van achteren geraakt door de Spanjaard.

En daar is 'ie al: de safety car Geweldige start dus van Verstappen, die Vettel uiteindelijk naar de vierde plaats verwijst; ook Bottas is de Ferrari-coureur voorbij gegaan in de eerste bocht. Maar we hebben een crash van Carlos Sainz (Toro Rosso) en Felipe Massa (Williams). Brokstukken en ravage: iedereen sluit aan achter de safety car.

Geweldige start Verstappen in Canada Max Verstappen is bij de start van de GP in Canada van plek vijf naar de tweede plaats geschoten. Hamilton behoudt de leiding.

Oh-oh die eerste bocht Opwarmronde onderweg. Zometeen bij de start is het uitkijken geblazen bij de eerste twee bochten. Vettel zal een start als vorig jaar willen herhalen, terwijl crashes na de start in Canada geen zeldzaamheid zijn. Vorig jaar liet Rosberg zich piepelen en van d ebaan drukken; kostbaar. https://www.youtube.com/watch?v=-kdKlH8qyOc

Racestart: 20.00 uur Nog een paar minuutjes en de opwarmronde gaat beginnen. Verstappen meldt zojuist dat de bewolking mooi is meegenomen: beter voor achterbanden als er niet constant een brandende zon op staat.

70 ronden in harde wind Het weer in Montreal is aardig: bewolkt, graad of 29. Wel is de wind op het eiland, gelegen naast de olympische roeibaan van 1972, behoorlijk toegenomen. Daar kunnen de coureurs last van hebben met de wegligging. Normaal gesproken zullen de coureurs slechts met één bandenwissel de race willen uitrijden, maar de GP van Canada kent vaak safety car-situaties (neutralisaties van de race) die de strategieën compleet door de war kunnen gooien. Lees ook: Formule 1-gids: verklarend voor de leek, verfrissend voor de liefhebber

Max Verstappen start als 5e Gisteravond dus de kwalificatie met een ongekend snelle ronde van Lewis Hamilton. Nooit ging een F1-wagen sneller over het circuit in Montreal dan de Mercedes-coureur. Hamilton wordt gevolgd door Sebastian Vettel (Ferrari), die in de WK-stand wél voor Hamilton staat. Achter dit topduo respectievelijk hun teamgenoten Valtteri Bottas en Kimi Raikkonen. En dan: Max Verstappen, vóór zijn stalgenoot Daniel Ricciardo. De hoogtepunten van gisteren:

Kan Max een teleurstellend seizoen toch kleur geven in Canada? Red Bull heeft nog lang geen zicht op de wereldtitel. Is het een verloren seizoen of kan Verstappen toch nog iets teweeg brengen voor de zomerstop? Race-expert Mark Koense en sportredacteur Frank Huiskamp bespreken de kansen en blikken in een video vooruit op de Grand Prix van Canada.

Hardste rempunt van het jaar Hoewel de baan in Montreal dus vooral veel delen met hoge snelheid kent, is het circuit ook trots eigenaar van het hardste rempunt van het hele seizoen. Bocht 13, de chicane (rechts-links combinatie) vóór het rechte stuk met start-finish, wordt genaderd met een snelheid van boven de 320 km/u. De coureurs remmen op een kleine 50 meter van de bocht en in die luttele meters moet de snelheid met 174 km/u omlaag. Dit betekent dat de coureur 4,7 G-kracht te verwerken krijgt en met een kracht van 161 kg op het rempedaal drukt. Bovenmenselijk welhaast.

En dan nu over de race in Canada Het is de vijftigste keer dat Canada gastheer is van een Grand Prix. Het Circuit Gilles Villeneuve in Montreal, deels permanent en deels over openbare wegen, is er een van hoge snelheden en snelle bochten. Even wat info van bandenleverancier Pirelli:

Senna naast Hamilton Speciaal voor de mijlpaal van Hamilton, schenkt de familie Senna een originele helm van Ayrton aan de Brit. De rondjes waarmee beiden hun 65e pole position behaalden werden gisteren naast elkaar gezet.

