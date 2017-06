Kustpact over bebouwing leidt tot scherpe conflicten

Het in februari gesloten Kustpact, dat de onrust over het grote aantal nieuwbouwplannen aan de Nederlandse kust moest wegnemen, leidt in diverse kustgemeenten juist tot hoog oplopende conflicten tussen voor- en tegenstanders van extra bebouwing.

Dat blijkt uit gesprekken met betrokkenen bij bouwlocaties in drie provincies: op Brouwerseiland (Zeeland), bij Kijkduin (Zuid-Holland) en in Petten (Noord-Holland). Op al deze plekken claimen partijen – projectontwikkelaars, overheden, natuurbeweging en lokale bevolking – met het Kustpact in de hand dat juist wel of juist niet mag worden bijgebouwd. Het Kustpact schrijft voor dat ongerept strand zo veel mogelijk leeg blijft, maar ook dat bestaande bouwplannen gerespecteerd worden.

Maandag is er een cruciale vergadering op het gemeentehuis in Zierikzee over Brouwerseiland. Daar buigt de commissie openbare ruimte zich over dit kustbouwproject zonder weerga. Waar het in de meeste gemeenten gaat over enkele tientallen strandhuisjes of stacaravans, moet de gemeenteraad van Schouwen-Duiveland beslissen over de bouw van 325 luxe vakantievilla’s op dertien op te spuiten eilandjes aan de Brouwersdam.

Voor- en tegenstanders zijn het over één ding eens: de besluitvorming over Brouwerseiland is de lakmoesproef voor het Kustpact, het initiatief van VVD-minister Melanie Schultz (Infrastructuur en Milieu). Wethouder Wout van den Berg (VVD) zegt dat Brouwerseiland „het grootste dossier is waar Schouwen-Duiveland zich ooit over boog.”

In Den Haag (Kijkduin) is er onenigheid tussen de provincie en wethouder Revis (Economie, VVD). Revis vergunde eind 2016, toen het Kustpact al gepresenteerd was, een kustbebouwingsproject aan twee ondernemers die veertig strandhuizen wilden bouwen op het strand van Kijkduin. Volgens de provincie had de wethouder rekening moeten houden met het Kustpact. De wethouder claimt echter dat de vergunning strikt genomen is gegeven vóór het pact door Den Haag officieel werd getekend.

In Petten is er onrust over de ‘zoneringskaart’ die Natuurmonumenten aan de hand van het pact opstelde. Natuurmonumenten stelt voor in Petten kustbebouwing toe te staan, zodat het strand van het naburige Callantsoog leeg kan blijven, wat een aantal bewoners niet wil.