Iran stuurt voedselhulp naar Qatar

Iran heeft vier vliegtuigen met groente en fruit naar Qatar gestuurd om te voorkomen dat in de oliestaat voedseltekorten ontstaan. De komende dagen is het land van plan elke dag 100.000 kilo voedsel naar Qatar te sturen, zeggen overheidsfunctionarissen tegenover Reuters. Saoedi-Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) en enkele andere Arabische staten legden deze week sancties op aan Qatar omdat het radicale organisaties als IS zou steunen en Iran.

De sancties kwamen hard aan in de Golfstaat: het voert zo’n 80 procent van zijn voedsel in, dat vaak uit of via Saudi-Arabië of de VAE geïmporteerd wordt. Volgens Qatar - dat zo’n 2,5 miljoen inwoners heeft - zijn de beschuldigingen van de Arabische staten leugens.

Naast Iran steunt Turkije het nu geïsoleerde Qatar. De drie landen onderhandelen over voedsel- en andersoortige hulp. Turkije heeft nauwe banden met de Golfstaat, schreef NRC-redacteur Toon Beemsterboer eerder deze week.