Iran schiet brein achter aanslagen Teheran dood

Iraanse veiligheidstroepen hebben zaterdag de man doodgeschoten die het brein was achter de aanslagen die woensdag in Teheran plaatsvonden. Reuters schrijft dat op basis van de Iraanse minister van Informatie. Bij de twee aanvallen afgelopen week vielen zeventien doden.

“Het brein en de bevelhebber van de terroristische aanslagen op het Iraanse parlement en het mausoleum van ayatollah Khomeini is vandaag gedood door veiligheidstroepen”, zei de minister zaterdag. Een van de terroristen blies zichzelf woensdag op bij het mausoleum van Khomeini, waarna handlangers op de mensenmenigte begonnen in te schieten. Verschillende aanvallers vielen ook het parlement binnen, waar ze op mensen schoten.

Terreurbeweging Islamitische Staat claimde al gauw de verantwoordelijkheid voor de aanslag. Vrijdag maakte de minister van Informatie al bekend dat 41 verdachten zijn aangehouden.

Ayatollah Khomeini (1902-1989) was de oprichter van de Islamitische Republiek Iran. Zijn mausoleum in Teheran is een van de belangrijkste nationale symbolen van Iran.