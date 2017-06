Hekel aan rijen? Huur een line dude

iPhones, cronuts, Broadway tickets, boeksigneersessies, milkshakes, koekjesdeeg, populaire restaurants of picknicktafels in Brooklyn Bridge Park. Je kunt het zo gek niet bedenken of de heren (en dames) van Same Ole Line Dudes hebben ervoor in de rij gestaan. Het New Yorkse bedrijf, dat afgekort ‘SOLD’ wordt, levert ‘professionele rijzitters’. „Staat er een rij, dan wachten wij”, zegt eigenaar en oprichter Robert Samuel met een brede glimlach. Zijn bedrijf rekent 25 dollar voor het eerste uur, 10 dollar voor ieder half uur dat volgt.

Samuel, die al heel wat media-aandacht kreeg in binnen- en buitenland voor zijn uitzonderlijke bedrijf, begon Same Ole Line Dudes per toeval. In 2012 werd hij ontslagen als verkoper bij telefoonwinkel at&t. „Ironisch genoeg omdat ik altijd te laat was.” Toen er dat jaar een nieuwe iPhone uitkwam, plaatste Samuel een advertentie op Craigslist, Amerika’s Marktplaats. Voor 100 dollar wilde hij wel voor iemand anders in de notoir lange rij gaan staan.

Toen de man voor wie hij een plekje bezet hield na vier uur wachten belde dat zijn bestelling online was doorgekomen, wilde Samuel uit de rij stappen. Hij had z’n geld binnen. Niet doen, zei zijn klant. Samuel was tweede in de rij. ‘Verkoop je plek’, riep de man. Samuel: „Ik heb die avond 375 dollar verdiend. En vrienden die ik had gebeld om ook te komen, haalden 100 dollar op.”

Doorbraak rond de cronut

In 2013, na een tijdelijk uitzendbaantje, pikte Samuel het idee van tegen betaling in de rij staan opnieuw op. Hij maakte accounts op social media aan en verdiende wat geld met de rij voor de liveshow Saturday Night Live en die van gewilde sneakers.

Wachten kost 25 dollar voor het eerste uur en 10 voor ieder half uur dat volgt

En toen verzamelde in de lente van 2013 zich opeens dagelijks een honderdtal mensen voor de bakkerij van Dominique Ansel in Manhattans Soho, maker van de cronut. Het leverde Samuel in één klap werk en aandacht op. „Toen de cronut viral ging, werden wij het verhaal binnen het verhaal”, vertelt Samuel. Want betaald worden om in de rij staan, was al bijna net zo interessant voor de toegestroomde media als het bijzondere baksel – een kruising tussen een croissant en donut - zelf.

Vier jaar later zit de goedlachse, praatgrage Samuel op een luxe campingstoel voor het Music Box Theater in Manhattan waar de succesvolle musical Dear Evan Hansen speelt. Boven zijn hoofd prijken de woorden ‘The Best Broadway Show of the Year’. Sinds hij voltijds zijn bedrijf runt, waar hij goed van kan leven, is hij zelf geen ‘line dude’ meer. Hij heeft 41 parttime medewerkers, die in de rij staan als bijbaantje hebben. Louis, een van hen, is even ontbijten dus neemt Samuel het voor hem waar.

Kaartjes voor Dear Evan Hansen zijn, zeker nadat de musical werd genomineerd voor 9 Tony Awards, felbegeerd en schaars. Wie de show toch wil zien, kan zijn geluk beproeven bij doorverkoopsites óf op de dag zelf in de rij gaan staan voor een handvol gecancelde kaartjes. Dat laatste vergt tijd. En dat hebben vooral toeristen die een paar dagen New York aandoen, meestal niet. „Daarom zijn wij er”, zegt Samuel. „Louis zit hier al sinds middernacht.” Het is dan half negen ’s ochtends.

Robert Samuel in de rij. Foto Anke Meijer

Records op Broadway

Honderd procent garantie op een kaartje – of milkshake, of paar schoenen – kan Samuel ze niet geven. Ook al heeft hij het in de rij staan en de wetenschap erachter ondertussen aardig onder de knie, er blijven omstandigheden die hij niet in de hand heeft. Een sneeuwstorm waarna Broadway de voorstellingen cancelt is zo’n gebeurtenis. Of een vechtpartij bijvoorbeeld waarbij de politie moet ingrijpen. Vandaar dat rijen bij de lancering van Kanye West-sneakers nu angstvallig worden voorkomen.

Maar van de 67 verzoeken die hij sinds 9 juli vorig jaar kreeg voor kaartjes van de hitmusical Hamilton, lukte het slechts één keer niet om een klant binnen te krijgen, rekende hij laatst uit.

Broadway, dat onlangs een recordseizoen afsloot qua box office-inkomsten, is sowieso een goede inkomstenbron gebleken voor Samuel. De langste aaneengesloten tijd die de Same Ole Line Dudes in de rij stonden, was vier dagen voor kaartjes voor Hamilton. Het was vlak nadat schrijver en hoofdrolspeler Lin-Manuel Miranda zijn laatste show had aangekondigd, vorig jaar zomer. „We hebben vijf mensen geholpen die zo’n 5.000 dollar over hadden voor 2 kaartjes”, zegt Samuel.

Hamilton is nog steeds wekelijks goed voor minstens twee klanten, en op een normale dag betalen zij zo’n 750 tot 1450 dollar per ticket. Sinds het theater vorig jaar de regels veranderde waardoor iedereen die in de rij staat ook naar de show moet, worden klanten ook verplicht het kaartje van de Line Dudes te kopen. Samuel zag de show sindsdien vijf keer. „Al mijn mensen hebben Hamilton al minstens twee keer gezien”, zegt hij. „Maar zelfs wanneer klanten ons kaartje en die van henzelf betalen, zijn ze goedkoper uit dan de doorverkoopsites!”, voegt hij er snel aan toe.

In het najaar komt er waarschijnlijk weer een nieuwe iPhone uit. Kerstmis in september, noemt Samuel het glunderend. De rij waar het allemaal begon levert hem, naast Hamilton en het momenteel zeer populaire Cookie DO NYC dat koekjesdeeg verkoopt alsof het ijsjes zijn, nog steeds de meeste klanten op. „Telefoons, rauw koekjesdeeg en Hamilton”, lacht hij. „Wie had dat gedacht?”