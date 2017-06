Fuglsang de beste, maar Porte werpt zich op als Tourfavoriet

Als de Tour de France net zo spannend wordt als het Critérium du Dauphiné wacht de wielerliefhebbers een mooie zomer. Spectaculair, zoals Chris Froome in de loodzware slotrit vanaf de start zijn vriend en voormalig ploeggenoot Richie Porte onder druk zette. De Australische drager van de gele leiderstrui loste, maar vocht zich in de laatste beklimming toch weer voorbij de drievoudig Tourwinnaar. Om uiteindelijk de eindzege met slechts tien tellen verschil nog te verspelen aan de Deense ritwinnaar Jakob Fuglsang. „Zo dichtbij”, twitterde de verslagen Porte sip. „Maar evengoed een geweldige dag.”

Liefst vijf jaar lang moest Fuglsang wachten op een overwinning. Maar afgelopen week was het voor de kopman van Astana vol raak in de Dauphiné, waar de beste ronderenners zich traditioneel voorbereiden op de Tour. Winst in de zesde etappe, winst in de slotrit, eerste in het eindklassement. „Dit is ongelofelijk”, stamelde de Deen voor de camera van Eurosport. „A big, big, big fight”, noemde hij zijn strijd om rit- en eindzege met de Tourfavorieten Porte (tweede) en Froome, die uiteindelijk achter de Ier Dan Martin als vierde eindigde.

Zelf geldt Fuglsang (32) al sinds zijn profdebuut in 2008 als een belofte in de grote rondes. Verder dan de subtop kwam hij niet: elfde in de Vuelta (2011), zevende in de Tour (2013), twaalfde in de Giro (2016). Zijn ploeg Astana kreeg in april een zware klap toen Michele Scarponi verongelukte tijdens een training. Kan de Deen het seizoen nog kleur geven in de Tour, die 1 juli start in Düsseldorf? „Misschien”, zei Fuglsang voorzichtig. „Ik ben blij met mijn huidige conditie.” In elk geval rekent hij op ploeggenoot Fabio Aru, die vijfde werd in de Dauphiné. „Fabio en ik zullen een goed koppel vormen.”

Helse slotrit

Wie op basis van de Dauphiné een Tourfavoriet moet aanwijzen, kan niet heen om Porte. De 32-jarige kopman van het Amerikaanse BMC won de tijdrit en maakte ook bergop indruk. In de helse slotrit – met slechts 115 kilometer maar wel 3.700 hoogtemeters en vier Alpencols – leek hij even te bezwijken onder druk van concurrenten als Froome en Alejandro Valverde. Maar op de slotklimnaar het Plateau de Solaison (elf kilometer lang en gemiddeld 9,2 procent steil) toonde de nummer vijf van de afgelopen Tour topvorm met een knappe inhaalrace. „Op dit moment is alleen Richie Porte beter dan ik”, concludeerde Froome al voor de slotetappe in de Franse krant L’Équipe. „Hij is hier de beste klimmer.”

Uitgeput maar dolblij vierde Koen Bouwman na de slotrit in de Dauphiné de eindzege in het bergklassement. „Ik hoorde in de laatste klim dat ik aan de leiding zou blijven. Ik moest wel vol gas geven om op tijd binnen te komen”, zei de 23-jarige renner van Lotto-Jumbo. Bouwman won de derde rit en pakte in ontsnappingen punten voor de bolletjestrui. „De mooiste week van mijn carrière.”

De Keniaanse Brit kwam zelf voor het eerst dit seizoen in de buurt van de vorm waarmee hij de Tours van 2013, 2015 en 2016 won. Sterk was de wijze waarop hij zondag direct aanviel om Porte te isoleren. In de afdaling van de derde klim, de Col de la Colombière, liep hij zelfs een minuut weg bij de Australiër. Om op de slotklim uiteindelijk met elf tellen te verliezen. „Ik wist al voor de Dauphiné dat ik nog werk te doen had in aanloop naar de Tour”, zei Froome tijdens de Franse rittenkoers. „Deze week is precies wat ik nodig had om het racegevoel en de racefitheid terug te krijgen.” Toch zal het hem zorgen baren dat zijn ploeg Sky deze 69ste editie van de Dauphiné geen moment kon domineren als de afgelopen jaren, toen Bradley Wiggins en drie keer Froome de eindzege pakten. Weliswaar won Peter Kennaugh zaterdag een rit en was er zondag een bescheiden bijrolletje op weg naar de finale voor Michal Kwiatkowski, maar verder was de kopman vooral op zichzelf aangewezen. En hoe staat het met zijn vaste Tourhelpers? Geraint Thomas viel uit in de Giro, Wout Poels maakt pas donderdag zijn rentree in de Route du Sud na een slepende knieblessure. Onzekerheden genoeg voor Froome, die volgens L’Équipe weg zou willen bij Sky. Wat hijzelf dan weer direct ontkende.

Van zijn Spaanse rivalen zal Froome in elk geval niet in de war zijn geraakt. Alberto Contador reed in de Dauphiné een behoorlijke tijdrit, maar kon bergop nergens winst pakken. In de slotrit werd hij op de laatste klim gelost, net als landgenoot Valverde. Beste Nederlander in de Dauphiné was de pas 21-jarige Sam Oomen. De belofte van Sunweb, die in de Vuelta zijn debuut zal maken in een grote ronde, bleef tot en met de laatste dag in het spoor van de klimmers en eindigde als veertiende.