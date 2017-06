Elf doden bij bestorming gevangenis Congo

Bij een aanval op een gevangenis in Congo zijn zondag zeker elf doden gevallen, onder wie acht bewakers. Ook wisten 930 gevangenen te ontsnappen. Dat meldt persbureau Reuters. Volgens een verklaring van de autoriteiten zitten nog zo’n dertig mensen vast in de gevangenis.

Onbekenden bestormden de gevangenis in de stad Beni, in het noordoosten van het land. Volgens de autoriteiten waren de mensen die de gevangenis aanvielen zwaar bewapend. Inmiddels is er een avondklok ingesteld in Beni en de omgeving. Alleen het leger en de politie mogen nog de straat op. Het is nog niet duidelijk wie de aanval uitvoerde.

Het is de vierde keer deze maand dat in Congo een gevangenis wordt bestormd. Zaterdag kwamen volgens de politie nog twee mensen om het leven bij een aanval op een politiestation in de hoofdstad Kinshasa. Het is erg onrustig in het land nadat president Joseph Kabila aan het eind van vorig jaar weigerde af te treden. Zijn ambtstermijn liep af en sindsdien weigeren de oppositiepartijen hem te erkennen als staatshoofd. Het zorgt voor grote politieke instabiliteit.