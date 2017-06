Drie Britten aangehouden na noodlanding Keulen

De Duitse politie heeft drie Britten aangehouden in verband met een noodlanding van een passagiersvlucht in Keulen, zo melden de autoriteiten zondag in een gezamenlijke verklaring. Het gaat om mannen van 31, 38 en 48.

Het toestel van EasyJet was zaterdagavond onderweg van de Sloveense hoofdstad Ljubljana naar Londen. De drie verdachten zouden over “terroristische zaken” gesproken hebben, zo meldt de Duitse politie in de verklaring. Passagiers sloegen alarm, waarop de piloot het toestel vroegtijdig aan de grond zette op de luchthaven Keulen/Bonn.

De passagiers moesten na de landing het vliegtuig via de glijbanen verlaten. De Duitse explosievenopruimingsdienst bracht uit voorzorg een rugzak gecontroleerd tot ontploffing. Duitse media melden dat na onderzoek geen springstoffen zijn gevonden in de bagage.

Het is niet duidelijk wat de drie precies gezegd zouden hebben. Volgens de Duitse tabloid Bild zouden het onder meer de woorden ‘bom’, en ‘explosief’ zijn geweest. Door de noodlanding zijn meerdere vluchten rondom Keulen vertraagd of omgeleid.