De man die voor altijd de opgewekte, ironische Batman zal blijven

“Het is een trieste dag voor Gotham City”, kopte de New York Times toen bekend werd dat acteur Adam West op 9 juni overleed. West werd 88. Hij speelde Batman alias filantroop-miljonair Bruce Wayne in de gelijknamige tv-serie uit 1966-1968. Naast deze 120 afleveringen was hij ook te zien in Batman: The Movie (1966). Al snel na zijn overlijden, deelden twitteraars hun favoriete scènes en oneliners, ook volgden er talloze eerbetuigingen, onder wie een van de huidige Batman, Ben Affleck, en van de acteurs met wie hij de serie maakte.

Voor wie opgroeide in de jaren zestig was de charismatische Adam West dé belichaming van Batman. De serie vermengt een strip-idioom, met in beeld verschijnende tekstballonnetjes als Pow!, Clank!, Sock! en Biff!!!, met een kleurrijke pop art-stijl, inclusief rare camerastandpunten. Het is vooral bedoeld als komedie en staat ver af van de Batman die sinds 1989 met de films van Tim Burton en Christopher Nolan steeds duisterder werd. West zag die ontwikkeling met lede ogen aan: om zich te onderscheiden van ‘The Dark Knight’ noemde hij zichzelf ‘The Bright Knight’.

De Batmanserie, die na drie seizoenen vroegtijdig van de buis werd gehaald, is erg geestig en West koestert zijn campy rol als Caped Crusader. Hoewel er dingen gebeuren die niet serieus te nemen zijn, speelt West zijn rol ‘deadpan’ waardoor het extra leuk is. Zijn Batman drinkt melk, gaat een haai te lijf met een spraybusje ‘shark repellent’ en neemt elke gelegenheid te baat om sidekick Robin lesjes te leren, bijvoorbeeld over goed spellen.

De twee scènes waarin hij de Batusi (een variant op de Watusi-dans) danst zijn hilarisch, evenals de scène waarin hij een bom moet zien te lozen. Dat lukt maar niet omdat hij al rondrennend met de bom boven zijn hoofd stuit op nonnen, kinderen en andere obstakels, waaronder pas geboren eendjes als hij de bom in het water wil gooien: “Somedays you just can’t get rid of a bomb!” De situaties waarin Batman en Robin verzeild raakten zijn licht absurd, zo surft Batman in zijn Batmanpak met daarover heen een gele zwembroek, en de toon van de serie is lekker ironisch: “Come on, Robin, to the Bat Cave! There’s not a moment to lose!”

De als William West Anderson geboren acteur kwam echter niet af van zijn imago als misdaadbestrijder maar daar kreeg hij meer en meer vrede mee. Hij bespotte dat imago graag in optredens (als stemacteur) in The Simpsons en in de 200ste aflevering van The Big Bang Theory. In 111 afleveringen van Family Guy was hij de stem van de charmante maar zeer corrupte burgemeester Adam West. In 2012 kreeg West een ster op de Hollywood Walk of Fame.