‘Centrum-rechtse PDK wint Kosovaarse verkiezingen’

Een door de centrum-rechtse Democratische Partij van Kosovo (PDK) geleide coalitie heeft zondag volgens eerste exit-polls de parlementsverkiezingen gewonnen. De grootste partij, die al sinds 2007 aan de macht is, haalde 40 procent van de stemmen. Dat meldt persbureau Reuters.

De PDK-coalitie krijgt een flinke reeks uitdagingen voor de kiezen. Kosovo kampt met een werkloosheid van 30 procent. Onder jongeren is dat zelfs 60 procent. De afgelopen jaren is er dan ook een enorme uitstroom uit het land van mensen die elders werk zoeken.

Montenegro

Ook is er een grensgeschil met Montenegro. Volgens een wetsvoorstel moet Kosovo 8.000 hectare grond afstaan aan het buurland. De Europese Unie dringen aan het voorstel te accepteren. Het is zelfs een voorwaarde om Kosovaren in aanmerking te laten komen voor visumvrij reizen naar de EU: iets wat veel burgers graag willen.

De linkse oppositiepartij Vetevendosje (VV) sleept volgens de exit-polls 30 procent in de wacht. De conservatieve Democratische Liga Kosovo (LDK) haalde 27 procent. Er waren vervroegde verkiezingen uitgeschreven nadat de vorige regering van premier Isa Mustafa (LDK) in mei met een motie van wantrouwen de laan uit werd gestuurd.

Beide partijen streven naar één staat voor alle Albanezen. Kosovo, dat zich in 2008 formeel afscheidde van Servië, grenst aan Albanië. Sinds een NAVO-interventie in 1999 is Kosovo al de facto afgescheiden van Servië, dat er sinds dat jaar geen gezag meer uitoefent. Belgrado maakt nog steeds aanspraak op het land en ook Rusland erkent Kosovo niet als soevereine staat.

Het was de derde stembusgang in het land sinds het negen jaar geleden onafhankelijk werd. De definitieve uitslag wordt maandag verwacht.