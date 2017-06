Amerikaanse justitieminister Sessions dinsdag voor Senaat

Jeff Sessions, de Amerikaanse minister van Justitie, getuigt dinsdag voor de inlichtingencommissie van de Amerikaanse Senaat die de banden van Trumps regering met Rusland onderzoekt. Sessions maakte dat zaterdag (lokale tijd) bekend in een brief aan de Senaat.

De justitieminister gaat dinsdag in op de beschuldigingen die voormalig FBI-directeur James Comey donderdag uitte bij zijn hoorzitting over de Russische connecties. Comey liet zich tijdens de hoorsessie in cryptische bewoordingen uit over Sessions’ banden met Rusland. De minister trok zich in maart terug uit FBI-onderzoeken naar Russische beïnvloeding van de Amerikaanse verkiezingen, nadat bekend werd dat hij tijdens Trumps campagnetijd twee keer contact had met de ambassadeur van Rusland. Hij ontkende deze contacten vervolgens onder ede tijdens een hoorzitting voor de senaat, die aan zijn benoeming voorafging.

Maar voordat de twee gewraakte afspraken van Sessions met de ambassadeur in maart aan het licht kwamen, zouden er volgens Comey al verschillende vertrouwelijke feiten zijn geweest “die zijn betrokkenheid bij het Ruslandonderzoek problematisch maakten”. Overheidsfunctionarissen waren volgens Comey daarom eerder al van overtuigd dat Sessions niet lang meer betrokken zou zijn bij het Ruslandonderzoek. Wat deze feiten precies zijn, zei Comey niet.

In de brief die in handen is van Reuters schrijft Sessions dat hij op Comey’s opmerkingen voor de Senaat wil reageren, omdat dat “meest geschikte plaats” ervoor is, aangezien de commissie “toegang heeft tot relevante geheime informatie”. Het is niet duidelijk of de getuigenis dinsdag achter gesloten deuren plaatsvindt, of openbaar is.