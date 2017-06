Terroristen Londen wilden vrachtauto gebruiken

De drie mannen die vorige week zaterdag op een brug in het centrum van Londen drie mensen doodreden met een bestelbus, wilden oorspronkelijk een vrachtauto gebruiken. Dat heeft de Londense politie vrijdagavond bekend gemaakt. Na de aanval op de London Bridge staken de terroristen verderop vijf mensen dood.

Eén van de aanslagplegers, de 27-jarige Kharam Shazad Butt, probeerde volgens de politie op zaterdagmorgen een vrachtwagen van 7,5 ton te huren. Dat lukte niet, omdat Butt op de site van het verhuurbedrijf geen betaalgegevens invulde.

Volgens het hoofd van de terreurafdeling van de Londense politie was het dodenaantal waarschijnlijk veel hoger geweest als het de terroristen wel was gelukt de vrachtauto te huren. Bij de aanslag in Nice vorig jaar juli gebruikte de dader een vrachtwagen van negentien ton. Daarmee maakte hij 86 dodelijke slachtoffers.

Molotovcocktails

In plaats van de vrachtauto huurden de drie terroristen een bestelbus. De politie maakte vrijdagavond bekend dat er in dat busje dertien molotovcocktails en twee gasbranders zijn aangetroffen. Voordat ze die wapens uit het busje konden halen, werden ze echter doodgeschoten door de agenten.

In het busje lagen ook drie bureaustoelen, een koffer en zakken met grind. De politie vermoedt dat de drie mannen die spullen in het voertuig hebben gelegd als dekmantel.

Uit onderzoek, waarvoor de politie meer dan 250 mensen heeft gesproken, is inmiddels gebleken dat de terroristen in totaal drie keer over de London Bridge zijn gereden, voor ze met het busje botsten tegen een hek. Daarna verliet het drietal het voertuig en begon het in te steken op willekeurige voorbijgangers in het uitgaansgebied Borough Market.

Roze messen

Daarbij gebruikten de drie mannen roze keramieken messen. Aanslagpleger Butt had het mes met een leren bandje om zijn pols bevestigd. Na acht minuten was de politie ter plaatse. Acht agenten openden het vuur op de terroristen. Door 46 kogels kwamen zij om het leven.

Appeal for information on knives used in #LondonBridge terrorist attack https://t.co/AlGeo1gtit pic.twitter.com/K6QSSXOE06 — Metropolitan Police (@metpoliceuk) 9 juni 2017

In de nacht van zaterdag op zondag arresteerde de politie een nieuwe verdachte in het onderzoek naar de aanslag. Het gaat om een 28-jarige man uit een buitenwijk van Londen. Nog vier andere mensen zitten vast op verdenking van betrokkenheid bij de aanslag. In totaal arresteerde de politie achttien mensen, waarvan er inmiddels dertien weer zijn vrijgelaten.