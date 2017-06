Talpa wil geen onderzoek naar beleid TMG meer

Talpa heeft besloten het onderzoek naar het beleid en de gang van zaken rond de overgang van Telegraaf Media Groep (TMG) niet door te zetten. Het mediabedrijf heeft het verzoek bij de Ondernemingskamer om een onderzoek te gelasten naar het beleid en de gang van zaken bij TMG ingetrokken. Dat maakte het bedrijf van mediamagnaat John de Mol zaterdag bekend in een persbericht. Ook zegt het nog steeds voornemens te zijn een officieel bod uit te brengen op TMG.

‘Geen eerlijke kans’ John de Mol heeft de afgelopen maanden zijn belang in TMG vergroot en beschikt nu 29 procent van de aandelen, bij lange na geen meerderheid.Aan dat laatste kan de mediamagnaat enkel komen door aandelen van Mediahuis en VP Exploitatie over te nemen. Die partijen hebben echter herhaaldelijk gezegd daar niet voor open te staan. Het is nu dan ook vooral afwachten welke stappen De Mol gaat nemen. De mediamagnaat biedt 6,50 euro per aandeel, maar vindt niet dat hij een eerlijke kans heeft gekregen. De raad van commissarissen van TMG staakte vorige maand de gesprekken met De Mol en onderhandelen alleen nog met Mediahuis en Van Puijenbroek.

Talpa Beheer en Dasym Investments II - het investeringsvehikel van Frank Botman - trekken “na ampel beraad” het verzoek aan de Ondernemingskamer in om een onderzoek te gelasten naar het beleid en de gang van zaken van TMG.

Overnamestrijd

Om TMG is al een aantal maanden een overnamestrijd aan de gang. Een kleine 30 procent van de TMG-aandelen is in handen van Talpa, het bedrijf van mediamiljardair John de Mol. De overname door Mediahuis en VP Exploitatie, de investeringsfirma van ondernemersfamilie Van Puijenbroek, lijkt echter waarschijnlijker. Het Belgische Mediahuis, dat bezig is TMG over te nemen, bezit 60 procent van alle aandelen. Mediahuis is tevens eigenaar van NRC.

Talpa wil TMG nog steeds hebben en zegt nog altijd van plan te zijn een officieel bod uit te brengen:

“Talpa Holding verwacht het biedingsbericht met betrekking tot dit bod op korte termijn algemeen verkrijgbaar te stellen.”

Als minderheidsaandeelhouder met zo’n groot belang kan hij het Mediahuis en de Van Puijenbroeks moeilijk maken. Het wordt moeilijk om TMG van de beurs te halen als De Mol niet meewerkt.

Tegen De Telegraaf heeft De Mol gezegd dat hij zich alleen terugtrekt als er “een patstelling ontstaat op aandeelhoudersniveau”.