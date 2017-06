Punt achter GroenLinks toch een komma

Op Haagse safari zijn journalisten deze week weinig wijzer geworden over inhoudelijke voortgang - of het gebrek daaraan - in gesprekken tussen de vier partijen. In de corruptiezaak rond het wagenpark van politie en Defensie blijken niet alleen Hans Hillen en Henk Kamp een bijzondere bijrol te spelen, maar ook de koninklijke familie. VNL heft zich op, 50Plus ruziet voort.

HAAGSE SAFARI: Bij gebrek aan inhoudelijke of zelfs maar formele voortgang - ze onderhandelen wel, maar zo mag het niet heten - is formatiewatchen een soort safari geworden. Journalisten en fotografen waren deze week, getipt door insiders, op verschillende plekken in Den Haag op zoek naar sporen van politici in het wild. Het leverde foto’s op van bellende partijleiders in het lentegroen en achter hekken. Iedereen weet nu waar in Scheveningen informateur Tjeenk Willink woont. En Rutte blijkt het ‘lekker informeel’ te vinden om in pak en das te onderhandelen in zijn plechtstatige ambtswoning, het Catshuis. Maar verder zijn we nog niet veel wijzer van geworden van de ‘pre-verkenende fase’ waarin VVD, CDA, D66 en GroenLinks zich bevinden.

Stilstand/stapjes: Wat zien we nu eigenlijk, bijna drie maanden na de Tweede Kamerverkiezingen, vragen politiek verslaggevers Petra de Koning en Thijs Niemantsverdriet zich af. Voortdurende stilstand die in de somberste scenario’s uitloopt op of een minderheidskabinet of nieuwe verkiezingen, volgens sommigen. Moeizame stapjes die erbij horen als je mislukte onderhandelingen weer op gang wilt krijgen, zeggen anderen. Zeker is dat er keihard inhoudelijk wordt onderhandeld, vooral over asiel. En dat CDA en VVD door de actie van Pechtold tegen de ChristenUnie verder in elkaars armen zijn gedreven.

Nieuwe elite: Boven dit alles hangt de dreiging van de publieke opinie. Ook wel de nieuwe elite genoemd, schrijft politiek columnist Tom-Jan Meeus. Het land verrechtst, polariseert, politiseert en samenzweringsdenken neemt toe, mede dankzij series als House of Cards. Probeer in dat klimaat maar eens te regeren met een vierpartijencoalitie, waarin elke deelnemer driekwart van zijn eigen standpunten heeft ingeleverd.

KONINKLIJKE KORTING: Het dossier van de corruptiezaak rond het wagenpark van Defensie en politie blijft maar onthullingen spuwen. Nu blijkt dat autobedrijf Pon, dat vorig jaar voor 12 miljoen euro schikte wegens het omkopen van ambtenaren, jarenlang lease-auto’s met bijzondere korting leverde aan leden van de koninklijke familie. En snoepreisjes, die bedoeld waren om bij nu vervolgde ambtenaren concurrentiegevoelige informatie los te weken, werden onder meer georganiseerd door prinses Aimée, de vrouw van prins Floris, die vroeger voor Pon werkte.

OPHEF: Het tumult bij 50Plus lijkt grotendeels geluwd. De motie van wantrouwen tegen het bestuur die op het partijcongres volgende week zou worden ingediend, is na crisisberaad met provinciale voorzitters omgetoverd tot een motie voor partijvernieuwing. Een bestuurslid dat de wacht aangezegd zou worden, lijkt toch te mogen blijven. En de pijnlijke evaluatie van de teleurstellend verlopen Kamerverkiezingen was al doorgeschoven. De enige prangende kwestie die nu nog op de agenda staat is de verkiezing van een nieuwe voorzitter die Jan Nagel moet opvolgen. Het partijbestuur wil die achter gesloten deuren laten plaatsvinden, zonder pers, maar ook daar is alweer intern protest tegen.

OPHEFFING: Zoals verwacht kondigde televisiemaker Jan Roos deze week aan dat hij zijn politieke carrière staakt die nooit van de grond kwam. Maar niet alleen hij stopt met VNL, de hele partij wordt opgedoekt. Volgende week zaterdag vindt de opheffing plaats van de partij die werd opgericht door ex-PVV’ers Joram van Klaveren en Louis Bontes.

WAT WIJ LEZEN:

- Nog voor de partij bekend heeft gemaakt waar de opvolger van Hans Spekman aan moet voldoen, lanceren de eerste kandidaten voor het voorzitterschap van de partij hun campagne in de Volkskrant.

- Dries van Agt komt in een interview met Trouw ‘uit de kast’ en bekent dat hij, “mede” vanwege “de slappe houding van het CDA inzake Israël en de bezette Palestijnse gebieden”, in maart op GroenLinks gestemd heeft. Hij flirtte al tijdens de campagne met die partij, maar gaf niet eerder toe er ook op gestemd te hebben.

QUOTE VAN DE DAG

“Het gaat gewoon niet gebeuren. Als de andere partijen mij nodig hebben om de dingen te doen die ik belangrijk vind, zijn ze geen knip voor de neus waard.”

Minister Lilianne Ploumen (PvdA) ontkent in het zaterdaginterview met NRC een uitspraak van haar eigen broer, die meent dat zij graag minister wil blijven ondanks het gigantische verlies van haar partij.