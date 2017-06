President Temer vrijgesproken door Braziliaans Hof

Een Braziliaanse rechtbank heeft zich uitgesproken in het voordeel van de Braziliaanse president Michel Temer. Temer werd ervan beschuldigd zijn verkiezingscampagne in 2014 illegaal gefinancierd te hebben. Na een rechtszaak van 2,5 jaar oordeelde het Electoraal Hof met vier tegen drie stemmen dat de verkiezingsuitslag van 2014 geldig blijft. Een andere uitkomst had hem het presidentschap kunnen kosten.

Die verkiezing werd gewonnen door Dilma Rousseff van de Arbeiderspartij, Michel Temer van de Partij van de Democratische Braziliaanse Beweging (PMDB) werd vicepresident. Rousseff werd vorig jaar echter afgezet, waardoor vicepresident Temer president werd. Rousseff zou gesjoemeld hebben met federale budgetten.

Marathonzitting

“Je kunt de president van de republiek niet elk uur inwisselen. Er is sprake van ernstige bewezen feiten, maar het ongeldig verklaren van een mandaat is enkel mogelijk wanneer de situatie ondubbelzinnig is”, aldus voorzitter van het Hof, Gilmar Mendes. De beslissing van de rechters kwam er na een marathonzitting van vier dagen.

“Het is beter om de prijs te betalen voor een slechte regering die op een slechte manier gekozen is, dan die voor de instabiliteit van het systeem. We mogen ons niet gedragen als tovenaarsleerlingen. Zij die de president willen beschuldigen, moeten niet van de rechtbank hun instrument maken.”

De Braziliaanse president Michel Temer moet zich ook nog verantwoorden tegenover de federale politie over zijn mogelijke betrokkenheid bij een omvangrijk politiek corruptieschandaal. Dat heeft het hooggerechtshof vorige week bepaald.

4,5 miljoen smeergeld

Leidinggevende personen van JBS SA, het grootste vleesverwerkende bedrijf ter wereld, hebben in een schuldbekentenis in ruil voor strafvermindering gezegd dat Temer het omkopen van een potentiële getuige in de zogenoemde Carwash-zaak heeft gedoogd. Bovendien zouden ze de president de afgelopen jaren bijna 4,5 miljoen euro smeergeld hebben betaald.

Temer werd eerder in verlegenheid gebracht door geluidsopnames waarin hij het over het presidentschap heeft alsof hij al regeringsleider is, terwijl op dat moment Rousseff nog president was.

Protesten

En daar houdt het qua corruptie in de politiek niet op. Van de 513 afgevaardigden in het parlement is 60 procent in staat van beschuldiging gesteld voor zaken als corruptie, maar ook verkiezingsfraude en zelfs moord. Het land zelf kampt daar bovenop nog eens met een zware economische crisis. De bevolking heeft al meerdere keren in grote protesten zijn onvrede laten blijken. Gevreesd wordt dat het corruptieonderzoek in de doofpot verdwijnt.