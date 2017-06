Ongeplaatste Ostapenko wint Roland Garros

Voor de allereerste keer heeft een ongeplaatste tennisster het professionele tennistoernooi van Roland Garros gewonnen. De Letse Jelena Ostapenko (20) versloeg op zaterdag de Roemeense Simona Halep met 4-6 6-4 6-3 in de finale in Parijs en mag zich winnaar noemen van het Franse grandslamtoernooi.

Sinds Roland Garros in 1968 werd opengesteld voor professionals won nog nooit een tennisster die niet tot de beste zestien gerekend werd door de organisatoren. Bij de mannen lukte dat eenmaal. Tegelijkertijd is Ostapenko ook de eerste Letse die een grandslamtitel wint.

Twee dagen geleden vierde ze haar twintigste verjaardag. Daarmee is ze de jongste grandslamwinner sinds Maria Sjarapova in 2006.

Jelena Ostapenko. Foto Petr David Josek/AP

In eerste instantie leek het erop dat Halep te sterk zou zijn voor Ostapenko. Ze won de eerste set en probeerde dat in de tweede te bekrachtigen. Maar volgens persbureau AP vocht Ostapenko kranig terug en wist de 3-0 van Halep om te zetten in winst, 6-4. Daarna won ze met overtuiging de derde set.

Ostapenko reageerde na de wedstrijd opgetogen, schrijft persbureau ANP:

“Ik kan het niet geloven. Ik ben pas twintig jaar en nu kampioen van Roland Garros. Geweldig.”

De als derde geplaatste Halep had gehoopt om met een zege op Roland Garros de koppositie op de wereldranglijst over te nemen van de Duitse Angelique Kerber. Voor haar was dit de tweede grote grandslamfinale: in 2014 verloor ze op Roland Garros aan Sjarapova.

Dit jaar ontbraken op Roland Garros sterren als Serena Williams, die zwanger is en Sjarapova, die afwezig is vanwege haar dopingsschorsing.