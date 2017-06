Je bent superrijk en je gaat trouwen. Wat nu?

Heel rijke mensen houden van heel dure dingen. Neem voetballer Cristiano Ronaldo en zijn negentien supercars. Of de Saoedische prins die voor privégebruik een Airbus A380 kocht. En wat te denken van de 27 verdiepingen tellende torenflat waarin de Indiase zakenmagnaat Mukesh Ambani woont?

De levens van de superrijken mogen dan bizar lijken voor gewone stervelingen met een kantoorbaan en een hypotheek, ergens zijn de happy few ook heel gewoon. Net als iedereen worden ze namelijk verliefd, en dromen ze van een mooi huwelijk om die liefde mee te bezegelen. Een mooi huwelijk waar vervolgens een onbeperkt budget tegenaan gegooid wordt - dat dan weer wel. Modesite Racked schrijft over wat er zoal bij dit soort extravagante megahuwelijken komt kijken.

Entertainmentproductie

Dat is nogal wat. Extreem vermogende mensen hebben namelijk de neiging niet zo snel van dingen onder de indruk te zijn, vertelt een weddingplanner:

“Je huwelijksdag moet specialer zijn dan alle andere dagen. Dus als je normaal gesproken al in de beste hotels verblijft, in je eigen privévliegtuig reist, overal op de wereld huizen bezit, de mooiste auto’s rijdt, van het beste eten geniet en in designerkleding loopt - als je dan tegen mij zegt: ‘geef me de speciaalste dag van mijn leven’, dan is dat een uitdaging.”

Een beetje miljardairshuwelijk is dus een entertainmentproductie van meerdere dagen. Je hebt mensen nodig die uitgebreide decors ontwerpen. De bruid moet meerdere keren naar de bruidsmodezaak vliegen voor het op maat maken van haar minstens 50.000 euro kostende jurk. Oh, en een social-mediabureau inhuren voor de nodige likes is ook geen overbodige luxe.

Popster

Bij voorkeur zorgt een internationale popster voor de muzikale omlijsting. En wie het echt goed grondig wil aanpakken, boekt er gewoon meerdere. Maar pas op, want voor je het weet haakt Beyoncé af omdat je de plek van headliner op je huwelijksfestival aan Justin Bieber hebt vergeven.

Wat mag dat allemaal kosten? Goede vraag. Russische oligarchen laten nog wel eens wat los over de astronomische prijskaartjes van hun huwelijken. Maar de rijkaards die echt weten hoe het heurt, zijn daar volgens een weddingplanner heel discreet in: