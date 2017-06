Italiaans maffialid uit Aalsmeer in Brazilië opgepakt

De Braziliaanse politie heeft zaterdag een lid van de ‘ndrangheta opgepakt, de maffia uit de Zuid-Italiaanse streek Calabrië. De man, Vincenzo Macrì, werd op de luchthaven in São Paulo opgepakt, na politieonderzoek van Italië en Interpol. Dat melden Italiaanse media. Vincenzo woonde jarenlang in Aalsmeer, waar de criminele organisatie ‘ndrangheta ook actief was. Jarenlang smokkelde de Italiaanse maffia cocaïne tussen ladingen bloemen uit Aalsmeer naar Italië.

De Braziliaanse politie liet zaterdag weten dat Macri een Venezolaans paspoort had en onder de naam Angelo Di Giacomo reisde. Hij werd gezocht wegens drugshandel. Italië heeft om zijn uitlevering gevraagd. Als bloemenhandelaar in Aalsmeer zou Macri samen met een familielid cocaïne van Zuid-Amerika naar Europa hebben gesmokkeld. Ook wordt Macri verdacht van de handel van drugs uit Marokko naar Nederland.

Beelden van zijn arrestatie:



Zijn vader Antonio Macri was leider van de ‘ndrangheta. Antonio Macri werd in 1975 tijdens een bendeoorlog gedood.

Actief op Aalsmeerse bloemenveiling

De ‘ndrangheta staat bekend als de machtigste maffiaorganisatie van Italië en is ook ver daarbuiten actief. Anderhalf jaar geleden werd bekend dat leden van de ‘ndrangheta al jarenlang actief waren op de Aalsmeerse bloemenveiling. Ze verstopten drugs tussen bloemen en lichtten meerdere bloemenhandelaren op middels financiële constructies.

Bij een grote operatie in 2015, op grond van gezamenlijk onderzoek door Italië en Nederland, werden in Italië 48 leden van de beruchte ‘ndrangheta gearresteerd. Onder de arrestanten waren drie broers die in Aalsmeer wonen en daar de Crupi-clan van de ‘ndrangheta leidden, 42, 50 en 52 jaar oud.

De clan exporteerde tussen de bloemen mogelijk ook drugs. Tijdens de invallen werd toen 17 kilo cocaïne gevonden. Dat de maffia op de bloemenveiling actief was, een belangrijk logistiek knooppunt, baarde de Nederlandse opsporingsdiensten grote zorgen.

Moord in Duisberg

Ook in 2009 bleek al dat er leden van de ‘ndrangheta in Nederland actief waren. Begin van dat jaar werd een voortvluchtige leider van de organisatie in Diemen opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de moorden in Duisburg.

Een tweede voortvluchtige die zich in Hoofddorp schuil hield, werd in augustus dat jaar in Aalsmeer gearresteerd. Hij werd in Italië tot levenslang veroordeeld wegens moord, poging tot moord en betrokkenheid bij een criminele organisatie.