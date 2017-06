Acht gewonden bij auto-incident Amsterdam Centraal

Bij een incident waarin een auto tegen de muur van de metro-ingang bij station Amsterdam Centraal reed zijn acht gewonden gevallen, waarvan twee zwaargewond. Dat meldt de politie via Twitter. De zwaargewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie gaat niet uit van terreur of opzet.

Volgens de zender AT5 zijn er minstens tien politieauto’s aanwezig.

Volgens het twitteraccount van de politie Amsterdam stond de auto op een vreemde plek. Toen de chauffeur hierop werd aangesproken, reed deze er vandoor. De auto is daarna via het stationsplein met hoge snelheid op de ingang van de metro ingereden.

De automobilist is inmiddels opgepakt. De politie zegt na verhoor te niet te denken aan opzet, maar dat de chauffeur onwel lijkt te zijn geworden. Wel doet de politie verder onderzoek om andere oorzaken uit te sluiten.

Persbureau AP meldt dat er volgens de politie geen indicatie is dat er sprake is van terreur.

Rond 22:30 uur is de auto weggesleept bij het Centraal Station. Het plein voor het station is daarna weer vrijgegeven voor het publiek. Ook het tramverkeer gaat langzaam weer over op de normale dienstregeling.