Extremisten doden 13 Filippijnse mariniers

Bij gevechten met moslimextremisten in de stad Marawi zijn vrijdag dertien Filippijnse mariniers om het leven gekomen. Dat meldt een woordvoerder van het leger aan persbureau AP. Sinds in mei gevechten uitbraken tussen het regeringstroepen en aan Islamitische Staat (IS) gelieerde opstandelingen, kwamen niet eerder in één dag zo veel militairen om het leven. Veertig mariniers raakten gewond.

Regeringstroepen waren bezig huizen te doorzoeken op de aanwezigheid van militanten. Ze troffen zo’n dertig tot veertig opstandelingen aan, die burgers gebruikten als menselijk schild. Zo’n tweeduizend katholieke inwoners die Marawi nog niet zijn ontvlucht, worden op die manier ingezet door de islamitische strijders.

Vorige maand startte de Filippijnse president Rodrigo Duterte een grootschalige militaire operatie tegen de aan IS verbonden Maute-groepering, die in Marawi de macht heeft gegrepen. Duterte kondigde op het eiland Mindanao, waarvan Marawi de hoofdstad is, de staat van beleg af. Bij de gevechten tussen regeringstroepen en de extremistische Maute-strijders zijn volgens de regering tot nu toe bijna tweehonderd doden gevallen. Onder hen zouden twintig burgers en ruim 130 opstandelingen zijn.

Amerikaanse hulp

Bij de strijd tegen de moslimextremisten krijgen de Filippijnen hulp van de Verenigde Staten. Het Amerikaanse leger voorziet zijn Filippijnse collega’s van “technische ondersteuning”, bevestigde een woordvoerder van de Amerikaanse ambassade tegenover persbureau Reuters. Dat betekent dat er geen Amerikaanse troepen meevechten. Wel meldden lokale media dat er vrijdag een Amerikaans verkenningsvliegtuig boven Marawi vloog.

Dat de VS de Filippijnen te hulp schieten, is in het licht van de grillige verhoudingen tussen de twee staten opvallend. Voormalig president Barack Obama had een zeer slechte relatie met Duterte. Nadat de Filippijn hem een hoerenzoon had genoemd, annuleerde Obama een ontmoeting met Duterte. In oktober kondige Duterte “de scheiding” van zijn land met de VS aan.

Sinds Donald Trump het hoogste Amerikaanse ambt bekleedt, lijkt de relatie tussen de VS en de Filippijnen weer iets aan de beterende hand. Trump heeft Duterte uitgenodigd op het Witte Huis. Vorige maand werd bekend dat de Amerikaanse president zijn collega aan de telefoon heeft gefeliciteerd met diens “geweldige werk” op het gebied van drugsbestrijding.

Duterte voert sinds zijn aantreden een keiharde strijd tegen drugsdealers en -gebruikers. Naar schatting zijn al meer dan tienduizend drugsverdachten gedood door de politie of door doodseskaders.