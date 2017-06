Eindhovense basisschool in vlammen op

Het gebouw van basisschool Onder de Wieken in Eindhoven is op zaterdag in vlammen opgegaan. Niemand raakte gewond, maar het gebouw moet “als verloren beschouwd worden”, schrijft de gemeente Eindhoven. Volgens de gemeente zijn er geen onveilige stoffen vrijgekomen.

De Eindhovense brandweer moest een deel van het gebouw slopen om ruimte te maken voor het blussen. Het bestuur gaat nu op zoek naar een vervangende locatie voor de ongeveer driehonderd leerlingen van de Jenaplanschool. Volgens persbureau ANP zijn de kinderen voorlopig vrij, omdat er op korte termijn geen ander gebouw beschikbaar is.

De oorzaak van de brand is vooralsnog onbekend, meldde de brandweer op Twitter. Omdat de school midden in een woonwijk stond, werd er een NL-Alert uitgestuurd waarin omwonenden gevraagd werd ramen en deuren te sluiten.