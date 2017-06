Een verdachte man, een concert, een grote politie-actie

De politie heeft vrijdagavond in Eindhoven een 29-jarige man aangehouden die aan het filmen was bij het PSV-stadion, waar Guus Meeuwis op dat moment een concert gaf. Na de aanhouding sloeg de politie groot alarm. Politie-eenheden uit Noord-Brabant en erbuiten werden ingezet.

1. Wat gebeurde er precies?

Patrouillerende zagen rond kwart over acht ‘s avonds – het concert was al aan de gang – een man bij een ingang van het stadion staan. „Hij was aan het filmen, had daar geen duidelijke verklaring voor en bleek geen kaartje te hebben voor het concert”, aldus de politie. Bij het natrekken van zijn persoonsgegevens bleek dat de man, een 29-jarige Amsterdammer, in politiesystemen stond geregistreerd als iemand die mogelijk geradicaliseerd was.

De politie hield hem aan, en besloot uit voorzorg „op te schalen”.

2. Wat houdt ‘opschalen’ in?

De politie besloot de Staf Grootschalig en Bijzonder Optreden (SGBO) op te roepen, die met een korpsbreed mandaat opereert bij noemenswaardige incidenten. Die dirigeerde tientallen agenten in kogelwerende vesten naar het stadion en naar het centrum van Eindhoven. Wegen rond het stadion werden afgezet. Brandweer en hulpdiensten werden ook opgeroepen. Op het door brandweer en ambulancediensten gebruikte communicatiesysteem P2000 verscheen om 21:38 de melding ‘OPKOMEN IVM CTER GUUS MEEUWIS’. CTER staat voor contra-terrorisme, extremisme en radicalisering. Politiebusjes stonden klaar. Ook cirkelde er een politie-helikopter boven de stad.

3. Waarom was er zo’n grote inzet?

De politie wist niet of de man alleen was. „Uit voorzorg, om ieder risico uit te sluiten, wilden we toch met veel politie in de stad aanwezig zijn”, zo verklaarde een woordvoerder van de politie vrijdagavond tegen Omroep Brabant. Rond tien over twaalf ’s nachts meldde de politie dat de situatie weer onder controle was. Een „concrete dreiging” was er niet, zo meldde de politie in een persbericht een uur later. Over de man heeft de politie geen verdere mededelingen gedaan. Ze verhoort hem deze zaterdag.

4. Hoe reageerde het concertpubliek?

Volgens ooggetuigen was de sfeer rustig en ontspannen, zo meldden zij op sociale media. Sommigen viel het op dat Guus Meeuwis langer doorspeelde dan normaal, en tegen het einde van het optreden ook nummers begon te herhalen. Dat gebeurde op verzoek van de politie, om mensen langer in het stadion te houden. De gebruikelijke vuurwerkshow aan het einde werd geschrapt.

Naar aanleiding van de aanslag onlangs in Manchester bij het concert van Ariane Grande was de beveiliging rond de concertreeks van Meeuwis in Eindhoven al opgeschroefd – ook Pinkpop was dit jaar al extra beveiligd. Op het plein rond het stadion waren bijvoorbeeld grote zandzakken geplaatst. De laatste drie concerten – zaterdag, zondag, dinsdag – gaan volgens het management van Meeuwis gewoon door.